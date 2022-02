Homem preso por tráfico de drogas é investigado por participar da morte de dono de site no Pirambu

Um homem de 20 anos de idade identificado como Thiago de Sousa Barros foi preso por tráfico de drogas nessa sexta-feira (11). A captura aconteceu no bairro Pirambu, em Fortaleza. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil investiga uma possível participação de Thiago na morte do jornalista Givanildo Oliveira.

O comunicador foi assassinado no Pirambu, no último dia 7 deste mês. Ele teria sido morto após comentar em um portal de notícias do qual era proprietário sobre a prisão de um outro suspeito, no mesmo bairro. O atentado contra Givanildo chegou a ser flagrado por câmeras.





Thiago foi preso por uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e já tem passagens por homicídio doloso, porte ilegal de arma de fogo, roubos e crimes de trânsito. Ele foi localizado em um imóvel durante diligências na região.

Na casa foram encontradas 43 trouxinhas de maconha e uma quantia em dinheiro estrangeiro, de valor não especificado. Thiago foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e está à disposição da Justiça.

Ainda conforme a Secretaria, a companheira dele, Gerlandia Sabino Vieira, 20, também foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Não há indicativos que ela teria participado do assassinato do jornalista.

