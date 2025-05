Personal trainer sofre tentativa de linchamento por suspeita de roubar mercadinho no Ceará

Um personal trainer sofreu uma tentativa de linchamento de populares, por suspeita de roubar R$ 100 de um mercadinho, no Município de Irauçuba, no Interior do Ceará, na noite da última sexta-feira (23). Ele foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) e levado ao hospital para ser atendido.

A PMCE narrou que "a equipe do Policiamento Ostensivo Geral (POG) foi acionada por volta das 19h30, após a proprietária de um mercadinho, localizado no bairro Esperança, relatar que havia sido vítima de assalto".

Segundo o depoimento, o suspeito entrou no local e, simulando estar armado, anunciou o roubo. A vítima entregou uma quantia em dinheiro e o indivíduo fugiu em seguida." Polícia Militar do Ceará Em publicação

O suspeito, identificado como o personal trainer Anderson Tomas Ferreira, foi encontrado por moradores do bairro Esperança em uma casa, retirado do imóvel e agredido. A reportagem apurou que Anderson levou até uma facada na parte lombar direita e teve o dinheiro tomado.

"Com a chegada dos policiais, a situação foi controlada, evitando consequências mais graves. O homem foi socorrido e encaminhado ao hospital local, onde permanece sob cuidados médicos e escolta policial", destacou a Polícia Militar.

Dinheiro era para comprar drogas

A Polícia Militar do Ceará informou que, "em conversa com a composição policial, o suspeito confessou a autoria do crime, relatando que o dinheiro subtraído seria utilizado para consumo de entorpecentes. Nenhuma arma foi encontrada com ele".

A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Itapipoca, da Polícia Civil do Ceará (PCCE) onde foi lavrado auto de prisão em flagrante pelo crime de roubo.