Um homem de 34 anos e uma mulher de 39 foram presos suspeitos de maus-tratos que resultaram na morte do próprio filho, um bebê de apenas três meses, neste sábado (30), em Fortaleza (CE). A criança chegou sem vida a uma unidade de saúde no bairro Jangurussu, com sinais de violência.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o pai do bebê já responde pelos crimes de estupro de vulnerável e tráfico de drogas. O casal foi conduzido por equipes da Polícia Militar até a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza, onde foi autuado em flagrante por maus-tratos com resultado morte.

Após o registro do flagrante, o caso foi repassado à Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa), responsável por aprofundar as investigações.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também atuaram na ocorrência, colhendo elementos que irão subsidiar a apuração.

A Polícia Civil aguarda o laudo da Pefoce, que deve confirmar a causa da morte da vítima.