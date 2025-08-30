Após rastreio de rota de fuga, Polícia prende chefes de grupo criminoso na BR-222, no Ceará

Dois homens, de 35 e 37 anos, foram presos em flagrante na quinta-feira (28), suspeitos de homicídio em Capanema, no Pará, na última quarta-feira (27), e por integrarem grupo criminoso. As informações são de nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) divulgada neste sábado (30).

O suspeito de 35 anos também foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, ao atentar contra a vida dos policiais no momento da abordagem. A prisão ocorreu em um trecho da BR-222, que passa pelo município de Sobral.

Os homens são apontados como chefes de um grupo criminoso cearense com atuação em Maracanaú. Foram identificados antecedentes por posse ou porte ilegal de arma de fogo, por integrar grupo criminoso, por receptação e crime contra a administração pública. Além disso, o suspeito de 35 anos é investigado por homicídio e tentativa de homicídio, em Quixadá.

Roupas batiam com as utilizadas pelos autores do homicídio no Pará

Após a Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA) e a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) trocarem informações sobre a rota de fuga e o veículo utilizado pelos criminosos, foi possível rastrear e localizar a dupla a caminho do Estado, resultando na abordagem em Sobral.

Por meio de laudo de análise forense de imagens, foi confirmado que as peças de roupa encontradas com os suspeitos no interior do automóvel batiam com as vestimentas utilizadas pelos autores do homicídio em Capanema (PA), no bairro Oliveira Brito.

Também foram apreendidos celulares e uma caminhonete. Tanto os itens como os suspeitos foram levados até a unidade policial. Na audiência de custódia, os flagrantes foram convertidos em prisões preventivas e a dupla permanece à disposição do Poder Judiciário.

Mais quatro homens são presos em Sobral

Também na quinta-feira (28), em Sobral, mais quatro homens foram presos em flagrante.

No bairro Terrenos Novos, um suspeito, de 32 anos, e outro, de 26 anos, foram autuados pelos crimes de tráfico ilícito de drogas, porte ilegal de arma de fogo e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Os homens foram avistados em atividade suspeita por uma composição do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), e tentaram fugir ao perceber a presença da equipe de segurança.

Foi identificado que o suspeito de 32 anos já possuía antecedentes criminais por furto qualificado, dano, tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, enquanto o outro, de 26 anos, apresentava passagem por furto qualificado.

Com a dupla, foram apreendidas cinco munições de calibre 9 mm, quatro munições de calibre 38, um aparelho celular e 39 embalagens de crack. Os homens foram encaminhados para uma unidade plantonista da PCCE e foram autuados em flagrante.

Já no bairro Alto da Expectativa, um homem, de 27 anos, e outro, de 21 anos, foram autuados em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico ilícito de drogas.

A dupla foi abordada por outra equipe do CPRaio durante atividade suspeita. Com eles, foram encontrados uma pistola calibre 380, 10 munições de calibre 380, dois aparelhos celulares, 36 embalagens de crack, 20 embalagens de maconha e cerca de seis gramas de cocaína, além de uma quantia em dinheiro.