Operação do MPCE investiga suspeita de fraudes em licitações na Prefeitura de Morada Nova

Os municípios de Fortaleza, Ibicuitinga, Limoeiro do Norte e Morada Nova foram alvo, na manhã desta quarta-feira (20), da “Operação Estrada”, deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). O órgão investiga suspeita de fraudes em licitações na Prefeitura de Morada Nova, com possível participação do prefeito.

Ao todo, 12 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas sedes da Prefeitura de Morada Nova e de uma empresa situada em Ibicuitinga, assim como na residência do atual prefeito de Morada Nova, do atual e do ex-secretário municipal de Infraestrutura e de empresários.

As investigações identificaram fraudes em licitações, inexecução contratual e sobrepreço para a execução de serviço de construção de uma estrada na zona rural de Morada Nova, segundo o MPCE. Foi constatato, ainda, que a contratação da empresa pela prefeitura teve início em 2018 e, até o momento, foram pagos valores de aproximadamente R$ 4 milhões.

Legenda: Mais de R$ 77 mil foram apreendidos por meio da operação na residência de um secretário, cuja remuneração é pouco acima de R$ 3 mil Foto: Divulgação MPCE

Mais de R$ 77 mil em apreensão

Documentos, equipamentos eletrônicos, cheques, e mais de R$ 77 mil foram apreendidos por meio da operação na residência de um secretário, cuja remuneração é pouco acima de R$ 3 mil.

A operação é da Procuradoria de Justiça dos Crimes Contra a Administração Pública (Procap), com apoio de promotores de Justiça e da Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio do Departamento de Operações Técnica (DTO) e da Delegacia de Combate à Corrupção (DECOR).