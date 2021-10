Foragido por matar a facadas a ex-companheira em 2002, no Ceará, é preso no Rio Grande do Norte

Um homem de 55 anos, foragido da Justiça por matar a golpes de faca a ex-companheira em Limoeiro do Norte, no interior do Ceará, foi preso na terça-feira (19) em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O crime ocorreu em maio de 2002.

De acordo com as investigações da Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte, ele não aceitava o fim do relacionamento e ameaçava a vítima.

Depois da ação criminosa, o homem fugiu do Ceará para se esconder dos agentes da Segurança Pública no Rio Grande do Norte.

Condenado

Ele foi capturado na casa onde morava, em Mossoró, após troca de informações entre os policiais civis e militares. Diante disso, o mandado de prisão por homicídio doloso foi cumprido.

O homem foi condenado, em 2011, a pena de 14 anos em regime fechado. Com a conclusão dos procedimentos policiais, ele foi colocado à disposição da Justiça.