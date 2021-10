'Zara zerou': loja investigada por racismo tinha código para discriminar clientes e alertar funcionários

As investigações da Polícia Civil do Ceará (PCCE) sobre casos de racismo na loja Zara, em um shopping do bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, descobriram que o estabelecimento tem um código para discriminar clientes e alertar funcionários.

O delegado geral da PCCE, Sérgio Pereira, relata que testemunhas (entre ex e atuais funcionários da Zara) relataram, durante depoimeto, que o código "Zara zerou" era disparado no alto-falante da loja quando entrava um cliente fora do padrão desejado pela loja, que poderia colocar a segurança em risco.

Sérgio Pereira Delegado geral da Polícia Civil do Ceará A partir de então, essa pessoa era acompanhada pelos funcionários, não para ser atendida, mas naquela situação de vigilância ininterrupta. Porque ela saiu do perfil de cliente e passava a ser tratada como o perfil de suspeita".

Conforme as investigações, eram alvos do alerta "Zara zerou" pessoas negras e julgadas como "mal vestidas". O preconceito solidificado na cultura da Loja foi sentido pela delegada Ana Paula Barroso, que foi expulsa do estabelecimento sob a alegação de estar com a máscara baixa, enquanto pessoas brancas e loiras circulavam normalmente.

O Inquérito Policial sobre o caso terminou com o indiciamento do gerente português Bruno Filipe Simões Antônio, de 32 anos, pelo crime de racismo. Ele também é suspeito de constranger uma cliente que se recusou a pagar por roupas da Zara pelo preço em dólar australiano, como estava na etiqueta.

A Zara Brasil respondeu, em nota, "que não teve acesso ao relatório da autoridade policial até sua divulgação nos meios de comunicação, quer manifestar que colaborará com as autoridades para esclarecer que a atuação da loja durante a pandemia Covid-19 se fundamenta na aplicação dos protocolos de proteção à saúde, já que o decreto governamental em vigor estabelece a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes públicos. Qualquer outra interpretação não somente se afasta da realidade como também não reflete a política da empresa".

Zara Brasil Em nota A Zara Brasil conta com mais de 1800 pessoas de diversas raças e etnias, identidades de gênero, orientação sexual, religião e cultura. Zara é uma empresa que não tolera nenhum tipo de discriminação e para a qual a diversidade, a multiculturalidade e o respeito são valores inerentes e inseparáveis da cultura corporativa. A Zara rechaça qualquer forma de racismo, que deve ser combatido com a máxima seriedade em todos os aspectos".

Outro caso de racismo na loja

As investigações policiais sobre o racismo praticado contra a delegada Ana Paula Barrroso levaram a Polícia Civil a outra vítima de prática semelhante, também ocorrida na Zara.

Sérgio Pereira Delegado geral da Polícia Civil do Ceará Uma pessoa também negra entrou na loja com máscara, baixou a máscara para comer um sorvete e foi retirada da loja. Essa pessoa ficou fora da loja e presenciou pessoas de pele clara e cabelos loiros entrarem normalmente, com máscara baixa, fazendo uso de alimentos, outras entraram só com a máscara baixa, e em nenhum momento foram advertidas por funcionários da loja."

Representantes do Movimento Negro Unificado (MNU) compareceram à coletiva de imprensa da Polícia Civil, realizada nesta terça-feira (19). O coordenador estadual do MNU no Ceará, Kim Lopes, acredita que a investigação é "um marco importante de todo o Sistema de Justiça do Ceará".

Kim Lopes Coordenador estadual do MNU Muitos irmãos negros e negras da periferia também são vítimas de racismo e têm dificuldade de acessar esse Sistema, de denunciar e de ter acolhida a sua reclamação e sua denúncia. Isso é um momento muito importante, um marco."

Ela completa que "esperamos que, a partir de agora, sejam mais acolhidas as denúncias de racismo, que nossos irmãos e irmãs sofrem no cotidiano, nesta cidade tão apartada e tão racista que é Fortaleza".

Adepol irá pedir indenização na Justiça

A Associação dos Delegados de Polícia Civil do Ceará (Adepol-CE) também esteve presente na coletiva de imprensa. O presidente da Associação, delegado Jaime de Paula Pessoa Linhares, afirma que a Instituição presta todo o apoio à delegada Ana Paula Barroso pelo racismo sofrido.

Jaime de Paula Pessoa Linhares Presidente da Adepol-CE A Adepol, desde o primeiro momento, vem dando toda assistência para a colega delegada. Estamos acompanhando não só o Inquérito Policial, através da nossa assessoria jurídica, mas também acompanhando todo o desenrolar dessa ocorrência."

O assessor jurídico da Adepol, advogado Leandro Vasques, acrescenta que, "por se tratar de crime de racismo, um crime de ação penal pública, incondicionada, vamos aguardar a manifestação do Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia brevemente, e nos habilitaremos como assistente de acusação".

Leandro Vasques Assessor jurídico da Adepol-CE E, paralelo a isso, manejar ação reparatória de dano moral, ação indenizatória que irá nos valer da instrumentalidade que nos vai ser fornecida pela ação penal que irá surgir. A assessoria jurídica não descansará enquanto não assistir a reparação desse dano, bem como a condenação do infrator, desse crime imprescritível e inafiançável."