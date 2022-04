Número de homicídios e latrocínios no Ceará em março de 2022 é o menor nos últimos 27 meses

O número de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) registrado no Ceará em março de 2022, de 227 casos, foi o menor em um mês, nos últimos 27 meses, conforme divulgou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) nesta segunda-feira (4). Em dezembro de 2019, o Estado teve 205 mortes violentas.

No comparativo com igual período do ano passado, março de 2022 apresentou uma redução de 8,8% nos CVLIs (que englobam homicídios, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte): de 249 mortes violentas para 227.

No acumulado do ano corrente (três primeiros meses), o Estado tem 754 Crimes Letais, contra 805 de igual período do ano passado, o que representa uma queda de 6,3%.

Os homicídios também reduziram em Fortaleza, no último mês, na comparação com março de 2021. Segundo a SSPDS, a redução foi de 11,9%, ao sair de 84 mortes para 74. Já no acumulado do ano, há uma queda de 10,4% no comparativo com o ano passado (251 contra 225).

Três municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) também apresentaram balanço positivo em relação ao CVLI, no terceiro mês de 2022, de acordo com a Secretaria. Caucaia foi um deles, com diminuição de 33,3%, passando de 27 crimes para 18 em comparação ao mesmo mês de 2021. Já Maracanaú foi de 12 crimes para 6, com redução de 50%. E Maranguape teve queda de 25%, indo de 4 para 3 CVLIs.

No acumulado do ano na Região Metropolitana, a retração foi de 19,6%, indo de 245 homicídios, no primeiro trimestre do ano passado, para 197, de janeiro a março deste ano.

A redução da violência em Caucaia (ponto sensível para a Segurança Pública do Estado) foi retratada em reportagem do Diário do Nordeste, publicada no último dia 31 de março. Uma das causas para a queda dos homicídios, no Município, foi a migração de criminosos de uma facção para Fortaleza, além da intensificação da atividade policial.

Sandro Caron Secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) A redução é resultado de um trabalho baseado em dados concretos e em estatísticas, com base também em inteligência policial, aumentando-se sempre as atividades operacionais e investigativas, e também o número de capturas de criminosos, bem como as apreensões de armas de fogo.”