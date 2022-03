Taxista é assassinado a tiros durante corrida em Fortaleza, e adolescente é apreendido pelo crime

Um taxista de 39 anos foi assassinado a tiros, dentro do veículo de trabalho, enquanto realizava uma corrida no bairro José Bonifácio, em Fortaleza, neste sábado (12). Poucas horas depois, um adolescente de 16 anos foi apreendido por suspeita de participação no crime.

O nome da vítima não foi divulgado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). Segundo a Pasta, ele foi atingido por disparos de arma de fogo e não resistiu. O passageiro — um homem que possui passagens por tráfico de drogas, roubo e furto — não foi atingido pelos tiros.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos no local.

Poucas horas depois do crime, uma equipe da PMCE apreendeu o adolescente de 16 anos, que trafegava em um carro que teria sido utilizado na ação criminosa. O suspeito foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde um Ato Infracional análogo ao crime de homicídio foi lavrado contra ele.

SSPDS Em nota Um inquérito policial foi instaurado no DHPP, unidade que apura as circunstâncias do crime. Mais detalhes serão repassados em momento oportuno para não comprometer os trabalhos investigativos em andamento."

A SSPDS ressaltou que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Pasta, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Secretaria da Segurança Pública.