No auge da pandemia no Ceará, Polícia encerra festa com 40 pessoas em Pacatuba

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) encerrou uma festa clandestina com cerca de 40 pessoas, na noite deste sábado (13), no Loteamento Parque Quandu, em Pacatuba, distante cerca de 34 km de Fortaleza.

De acordo com os policiais, o grupo alugou o imóvel no condomínio para comemorar o aniversário de um integrante. No local, havia homens, mulheres e crianças. Uma banda também teria sido contratada para o evento.

Segundo a Polícia, foi encontrada “uma pequena quantidade de maconha”. Ao todo, 27 pessoas foram conduzidas à Delegacia Metropolitana de Maracanaú.

A Operação foi realizada com os agentes da Prefeitura de Pacatuba, a Guarda Municipal de Pacatuba e policiais militares da 2ª Companhia do 24ª Batalhão da PMCE.

O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes do caso à Polícia e aguarda resposta.

Pandemia

O evento ocorreu em meio à escalada de casos, mortes e internações por Covid-19, que pressionam o sistema de saúde e ocasionam superlotação nos hospitais e fila por leitos. Neste sábado, o Ceará chegou à marca de 471.213 casos confirmados de Covid-19 e 12.260 mortos, segundo o IntegraSUS.