PM encerra festa clandestina com quase 100 pessoas em clube de reggae na Praia de Iracema

A Polícia Militar (PM) encerrou, na noite de quinta-feira (4), uma festa clandestina com quase 100 pessoas que estavam em um clube de reggae na Rua José Avelino, no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza. Na ocasião, três pessoas foram conduzidas ao 34º Distrito Policial (DP), no bairro Centro.

De acordo com o tenente coronel Washington Costa, a composição recebeu denúncias anônimas de que havia aglomeração no estabelecimento comercial, descumprindo, assim, o decreto estadual.

Quando a equipe chegou lá, notou que tinham, de fato, várias pessoas no local, e que elas não estavam usando máscaras de proteção facial, muito menos mantendo o distanciamento social.

Na ofensiva, a aglomeração foi dispersada, e três pessoas - o gerente, de 61 anos, o DJ e um homem usuário de drogas - foram conduzidas ao 34º DP, onde prestaram depoimento sobre o fato.

Procedimentos

O tenente coronel Washington Costa informou que contra eles serão aplicados procedimentos devido ao desrespeito ao decreto estadual. O homem usuário de drogas ainda responderá pelo crime de porte de drogas para consumo pessoal.

"A gente pede que liguem 190 para que possamos intervir e fazer cumprir as regras (do decreto estadual)", explicou o tenente coronel que também é coordenador da Polícia Militar na capital cearense e na Região Metropolitana.