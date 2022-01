Motorista embriagado é detido após colidir com ciclistas na Avenida Washington Soares

Um motorista embriagado foi detido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) após colidir com um grupo de cerca de dez ciclistas, na Avenida Washington Soares, bairro Messejana, em Fortaleza, na manhã deste sábado (22). Os ciclistas ficaram feridos e alguns deles precisaram ser levados para hospitais - inclusive um amigo do cantor Xand Avião, que também pratica o esporte.

O administrador João Paulo Ponte, de 40 anos, era um dos ciclistas. Ele conta que o grupo costuma pedalar todos os fins de semana e, neste sábado, saiu de Fortaleza para ir até o Morro Branco, em Beberibe, e voltar - um percurso total de cerca de 120 km. Mas, por volta de 5h45, o grupo foi surpreendido por um veículo Fia Siena.

Legenda: Cerca de dez ciclistas foram colhidos pelo carro, na Avenida Washington Soares Foto: Reprodução

João Paulo Administrador A gente tomou um susto, quando o carro atropelou o bloco (de ciclistas) inteiro. Eu ouvi o grito antes de sentir a pancada. O retrovisor pegou uma colega, que já gritou e caiu, e acabou o carro levando todas as pessoas ao chão. Eu senti a pancada forte por trás e fiquei preso na bicicleta, com outras pessoas em cima de mim."

João Paulo teve arranhões e está com dores na cabeça, no pescoço e nas pernas e ficou com o pé inchado. Ele foi levado ao hospital, passou por exames e já foi liberado. Mas afirma que um colega teve lesões mais sérias e precisou sair do local do acidente imobilizado, em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O motorista do automóvel tentou fugir, mas foi parado por pessoas que estavam em um bar, segundo João Paulo. A Polícia Militar foi acionada e deteve em flagrante o suspeito, confirmou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em nota.

SSPDS Em nota Após ser submetido a exame etilométrico, o homem foi conduzido ao 30º Distrito Policial da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), unidade policial onde foi autuado por crime de trânsito em razão de estar sob efeito de álcool. Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso".

João Paulo pratica o ciclismo de estrada desde 2012 e nunca tinha sofrido um acidente como esse, mas já tinha visto ocorrências com outros ciclistas. O administrador faz um pedido para os motoristas respeitarem mais as pessoas que andam de bicicleta nas estradas do Ceará:

João Paulo Administrador Muitos motoristas não respeitam os ciclistas, 'botam' para cima, tiram 'fino'. Muita gente acha que a gente deveria andar na ciclofaixa, mas ela tem um limite de velocidade de 18 ou 20 km/h, está na legislação. E a gente anda sempre a 30 ou 40 km/h. A nossa bicicleta é de estrada. E tem vidas em cima das bicicletas."

Amigo de Xand Avião entre feridos

O cantor Xand Avião utilizou as redes sociais para informar que um amigo está entre os feridos do acidente na Avenida Washington Soares. Ele precisou ser levado para o hospital, onde foi constatado que teve uma lesão na clavícula, e talvez tenha que passar por uma cirurgia.

O músico, que também pratica o ciclismo de estrada, aproveitou para pedir aos motoristas por mais respeito aos ciclistas: "Tem uma galera que passa 'tirando o fino'. Respeitem os ciclistas, porque em cima das bicicletas tem pais de família, gente que tem pai, mãe, irmão".

Xand Avião Cantor Se puder manter a distância que a gente pede, que é um metro. A gente sai de madrugada porque tem menos trânsito. O direito de ir e vir é de todos. Você que está no carro, respeite a gente. Hoje, quase perdemos amigos."