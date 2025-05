Motorista bate em moto, arrasta jovens e depois foge, em Juazeiro do Norte; veja vídeo

Um motorista de um veículo colidiu com dois jovens que estavam em uma motocicleta em Juazeiro do Norte, no Ceará, e arrastou um deles no asfalto na madrugada do último domingo (18). Após a ocorrência, o homem fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado.

Conforme a TV Verdes Mares Cariri, um dos jovens atropelados continua internado. Ele ficou embaixo do veículo enquanto era arrastado por alguns metros.

Segundo Alex Pereira, auxiliar de padeiro, irmão de uma das vítimas e primo da outra, os adolescentes voltavam de um aniversário, quando a moto de um amigo ficou sem gasolina e ele pediu ajuda.

Família pede Justiça

"Entendo que qualquer pessoa pensaria que seria um roubo, só que os meninos não fizeram sugesta (ameaça) nenhuma, apenas o motorista passou por cima, acelerou de propósito. Minha família só pede Justiça", diz o parente dos jovens.

O caso ocorreu no bairro Tiradentes por volta das 5h, quando os dois homens na moto param em uma rua e dão meia volta para aguardar no meio da pista e conversar com um casal de amigos que vinha atrás deles. Instantes depois, o veículo surge na imagem e colide frontalmente com a moto onde estavam os dois jovens.

Após a colisão, as vítimas ficam no chão e o motorista do automóvel foge. A Polícia trabalha para identificar o proprietário.

