Mais de 52 kg de drogas e munições são apreendidas na Barra do Ceará pela PMCE

Mais de 52 kg de drogas, além de munições e outros materiais ilícitos foram apreendidos pela Polícia Militar na Barra do Ceará, em Fortaleza. A ação, realizada na última quinta-feira (20), resultou na prisão em flagrante de um homem de 21 anos.

O suspeito já era procurado pelas autoridades após fugir de uma abordagem policial anterior, no bairro Parque Dois Irmãos. Na ocasião, um carro utilizado por ele foi apreendido pela polícia, que encontrou entorpecentes dentro do veículo.

Após as buscas, o homem foi localizado em uma residência na Barra e equipes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE/PMCE) foram acionadas para o local. No total, foram apreendidos 105 tabletes de maconha, um carro, 34 munições de 9 mm, 22 munições de calibre .40 e duas munições .380.

Na casa, também foram encontrados três coletes balísticos, um caderno de anotações, uma agenda telefônica, aparelhos celulares, duas balanças de precisão, e um objeto perfurocortante.

Diante dos fatos, o homem e os materiais foram conduzidos para o 13º Distrito Policial (13º DP), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Lá, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, infração que já respondia à Justiça junto de roubo, receptação e corrupção de menores.

Canais de denúncia

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

