Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mãe de Kauã Guedes chora ao citar acusado da morte em depoimento: 'Acabou com a minha vida'

Maria Verônica Irineu de Oliveira foi ouvida em audiência na sexta-feira (30).

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
Segurança
Montagem com acusado de morte de Kauã em foto do dia do crime vestindo blusa azul. A seguinte imagem mostra o momento do acidente, mostrando carro e moto.
Legenda: Audiência de instrução ouviu depoimento de testemunhas do caso de Kauã Guedes.
Foto: Reprodução.

A mãe de Kauã Guedes, jovem atropelado e morto no cruzamento de uma via no bairro Meireles, em Fortaleza, chorou ao prestar depoimento em uma audiência do caso na última sexta-feira (30). "Se ele está me ouvindo aí, que Deus perdoe. Eu perdoo, mas ele tem que pagar porque ele acabou com a minha vida", disse ela, emocionada ao pedir justiça e citar o acusado pela morte do filho.

Maria Verônica Irineu de Oliveira foi uma entre os ouvidos em audiência de instrução sobre o caso, que deve definir se o empresário Rafael Elisario Ferreira, acusado e preso, será pronunciado pelo crime de homicídio doloso no trânsito.

"Ele interrompeu uma vida e eu espero que a justiça seja feita. Fiquei me perguntando por que que ele não morreu. Eu fiquei questionando ao Senhor: Senhor, por que que ele não bateu no muro e  morreu? Teve que fazer essa tragédia", continuou a mãe do jovem.

Veja também

teaser image
Segurança

Empresário denunciado por matar jovem em colisão em Fortaleza agora é réu na Justiça

teaser image
Segurança

Velocidade 3 vezes acima do permitido e 'zigue-zague': laudo detalha colisão que matou jovem no Meireles

Durante o depoimento, Maria Verônica ainda revelou, bastante emocionada, que o filho era o responsável por acompanhá-la, ainda no ano passado, às sessões de tratamento contra um câncer.

Segundo ela, Kauã fazia companhia nas sessões de radioterapia, que se encerraram há cerca de quatro dias. "Eu tenho que passar por uma dor imensa da perda de um filho e ainda tem que fazer um tratamento", completou.

Morte após colisão

O acidente que matou o jovem Kauã ocorreu no dia 18 de junho de 2025, no cruzamento entre as ruas República do Líbano com Osvaldo Cruz, no bairro Meireles. Na ocasião, ele estava acompanhado do amigo, Igor Lima da Silva, que sobreviveu, mas passou por uma série de cirurgias.

Rafael Elisario Ferreira dirigia uma Ford Ranger durante o acidente. Imagens do caso mostram que ele avançou a preferencial da via em alta velocidade e atingiu a motocicleta em que estavam os dois amigos.

Veja também

teaser image
Segurança

'Anja da Noite', suspeita de integrar facção na Grande Fortaleza, vai para prisão domiciliar

teaser image
Segurança

CNJ mantém mutirão do TJCE para avaliar soltura de quase 2 mil presos

Kauã foi arrastado por cerca de 20 metros, enquanto Igor foi arremessado após o impacto com o carro. Rafael não prestou socorro e se abrigou em um condomínio nos arredores do local do acidente.

Segundo a Polícia, latas de cerveja, comprimidos e dois papelotes de cocaína foram encontrados no veículo em que o empresário estava. Além disso, laudos periciais apontam que ele trafegava em uma velocidade três vezes acima do permitido no momento do acidente.

"Ele não sabia que tinha uma pessoa debaixo do carro, gente. Uma pessoa assim não estava normal, estava drogado, embriagado. Agora eu quero que vocês me digam qual é o nome que se dá para uma pessoa assim, porque para mim. Eu vou chamar de cidadão em respeito a quem falou aí, mas para mim ele não é um cidadão", continuou a mãe durante o depoimento.

O empresário está preso e é investigado por homicídio doloso no trânsito. A denúncia pelo crime de homicídio qualificado com dolo eventual – quando não há intenção de matar, mas se assume o risco –  foi aceita pela Justiça. Além disso, ele deve responder por tentativa de homicídio contra Igor Lima, que sobreviveu ao acidente.

Assuntos Relacionados
Montagem com acusado de morte de Kauã em foto do dia do crime vestindo blusa azul. A seguinte imagem mostra o momento do acidente, mostrando carro e moto.
Segurança

Mãe de Kauã Guedes chora ao citar acusado da morte em depoimento: 'Acabou com a minha vida'

Maria Verônica Irineu de Oliveira foi ouvida em audiência na sexta-feira (30).

Mylena Gadelha
Há 25 minutos
Imagem de uma jovem mulher com cabelo castanho escuro, rosto sorridente e olhar para a câmera, em uma situação relacionada a um procedimento policial ou oficial.
Segurança

'Anja da Noite', suspeita de integrar facção na Grande Fortaleza, vai para prisão domiciliar

A mulher de apenas 20 anos e mãe de dois filhos é suspeita de atuar no tráfico de drogas em Horizonte (CE).

Geovana Almeida*
Há 2 horas
Acidente.
Segurança

Caso do atropelamento e morte da médica Lúcia Belém em Fortaleza aguarda julgamento

O crime ocorreu em 2021, na esquina da avenida Dom Luís com a rua Coronel Jucá, no bairro Meireles.

Geovana Almeida*
31 de Janeiro de 2026
Foto do MPCE.
Segurança

MPCE cria força-tarefa para mutirão que avalia soltura de quase 2 mil presos

A medida do MPCE atende pedido da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça.

Bergson Araujo Costa
30 de Janeiro de 2026
presos policial penal blusa farda grades.
Segurança

CNJ mantém mutirão do TJCE para avaliar soltura de quase 2 mil presos

Falta de vagas em presídios no Ceará para abrigar internos que têm direito ao regime semiaberto é uma das justificativas usadas pelos juízes.

Emanoela Campelo de Melo
30 de Janeiro de 2026
Médico sorridente da Humaniza Sertão com estetoscópio, sentado em mesa externa com bolsa médica, em paisagem do sertão.
Segurança

MPCE recebe novas denúncias contra médico preso por assediar aluna em Quixadá

O ex-professor passou por audiência de custódia nesta sexta-feira e teve a prisão preventiva mantida.

Matheus Facundo
30 de Janeiro de 2026
Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, as equipes policiais retiraram de circulação drogas, dinheiro em espécie, armas de fogo e munições, além de aparelhos celulares e balanças de precisão.
Segurança

Operação mira grupos criminosos e cumpre mandados no Ceará e outros estados

Cerca de 120 policiais civis participaram das diligências.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Mão de uma pessoa segurando uma pequena microcâmera preta, com fios expostos pendendo para baixo. O fundo mostra um piso de cimento e parte de uma parede clara, além de botas pretas visíveis na parte inferior da imagem.
Segurança

Mulher encontra microcâmera em banheiro público no Interior do Ceará

Equipamento estava no banheiro da rodoviária de Novo Oriente. Mulher se assustou e acionou a Polícia Militar do Ceará.

Redação
30 de Janeiro de 2026
viatura passando policia civildo ceara em frente a delegacia.
Segurança

Como a Polícia chegou aos nomes de 35 membros do CV alvos de operação no Ceará

Diversos aparelhos telefônicos foram apreendidos.

Emanoela Campelo de Melo e Messias Borges
30 de Janeiro de 2026
Homem com jaleco médico branco onde se lê 'Dr. Yuri Portela Médico', sorrindo para a câmera, com um emblema no braço.
Segurança

Ex-professor de medicina é preso por suspeita de assédio sexual contra aluna em Quixadá

O médico teria oferecido acesso a provas e pontos em trabalhos para assediar sexualmente a estudante.

Matheus Facundo
29 de Janeiro de 2026
A foto mostra policiais civis em atuação, próximo de uma caminhonete da Polícia Civil, com vasto material apreendido, em caixas.
Segurança

Delegado e outros policiais civis são investigados por série de crimes em Maracanaú

O grupo de policiais já foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará.

Messias Borges
29 de Janeiro de 2026
A imagem mostra uma viatura da Polícia Militar do Ceará em frente à sede da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD), em Fortaleza.
Segurança

Três policiais são investigados por violência contra a mulher no Ceará

Um deles teria utilizado uma viatura da Polícia Civil para transportar e ameaçar a ex-companheira.

Messias Borges
29 de Janeiro de 2026
imagem operacao impacto, viaturas policia civil enfileiradas em frente a delegacia,
Segurança

Polícia cumpre 35 mandados de prisão contra membros do Comando Vermelho no Ceará

Conforme os investigadores, os suspeitos atuavam em diversas regiões do Estado.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Predio do MPCE em Fortaleza. na frente, uma pessoa caminha. Na fachada, é possivel ler MPCE
Segurança

MP abre procedimento para investigar venda de itens nazistas em Fortaleza

Medida vem após caso de adolescente que usou uma farda com apologias à ideologia supremacista no Rio Grande do Norte.

Milenna Murta*
29 de Janeiro de 2026
Imagem dividida mostrando uma rua com fita de isolamento e caçamba de entulho à esquerda, e um policial da Polícia Civil de costas à direita.
Segurança

Homem é preso suspeito de participar da morte de jovem na Praia de Iracema

O crime aconteceu em Fortaleza no fim do ano passado.

Redação
29 de Janeiro de 2026
A foto mostra uma parte de um imóvel em que há barracas, camas, cadeiras e um ventilador, além de outros objetos.
Segurança

Situação análoga à escravidão e armas: a casa do grupo suspeito de tentar sequestrar crianças no CE

A Justiça decretou a prisão preventiva dos quatro suspeitos, em audiência de custódia.

Redação
29 de Janeiro de 2026
homem a pe saindo do presidio regiao metropolitana itaitinga, ceara.
Segurança

Falta de vagas em presídios no Ceará pode levar à soltura de dois mil presos em 30 dias

MP pede intervenção imediata do CNJ.

Emanoela Campelo de Melo
29 de Janeiro de 2026
lateral foto suspeito preso dentro de uma viatura da pm, morte taxista.
Segurança

Homem acusado de matar taxista por vingança em Fortaleza tem júri agendado para março de 2026

O crime aconteceu menos de uma semana depois que Bruno havia sido solto.

Redação
29 de Janeiro de 2026
dois pms com farda, bepi, segurando armas.
Segurança

Suspeito de atacar provedor de internet é morto em confronto com PMs no Ceará

Uma arma de fogo foi apreendida.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Pessoas entrando e saindo do Fórum Clóvis Beviláqua, um importante centro de justiça e advocacia localizado na cidade.
Segurança

Homem é condenado a mais de 28 anos por matar ex-colega de facção em Fortaleza

A vítima teria "rasgado a camisa" do Comando Vermelho (CV) para integrar a facção Massa/TDN.

Geovana Almeida*
28 de Janeiro de 2026