Mãe de enfermeira morta pelo ex-namorado em Fortaleza é ouvida em julgamento

A mãe e uma vizinha da enfermeira Clarissa Costa Gomes, morta a facadas pelo ex-namorado em Fortaleza, prestaram depoimento à Justiça na manhã dessa quarta-feira (29), no Fórum Clóvis Beviláqua. Havia a expectativa de Matheus Anthony Lima Martins Queiroz, acusado do crime, também ser ouvido no dia, mas isso não ocorreu.

Uma nova audiência de instrução sobre o caso — momento em que o juiz coleta depoimentos das partes e de peritos — foi marcada para o próximo 28 de novembro.

De acordo com familiares da vítima, a mãe dela, Áurea, foi ouvida por quase três horas. "Visivelmente abalada, dada a perda repentina e brutal da filha, mas demonstrou uma força admirável. Falou com serenidade, clareza e coragem sobre tudo o que viveu", relataram, em nota.

Também prestou depoimento uma vizinha que estava em casa no momento do crime. "Ela relatou ter ouvido gritos de socorro e sons de agressões, aparentemente resultantes de batidas sucessivas da cabeça de Clarissa contra o chão", continuou a família da enfermeira.

Veja também Ceará HGF cria sala de proteção a vítimas de violência e batiza com nome de enfermeira morta em Fortaleza Segurança Vizinhos ouviram enfermeira vítima de feminicídio em Fortaleza gritar 'me solta, vai me matar'

Juliette pede apoio para combater violência contra a mulher

A advogada, cantora e vencedora do Big Brother Brasil 21, Juliette Freire, usou as redes sociais para relembrar o caso e pedir apoio no combate à violência contra a mulher. Em vídeo, a também influenciadora lembrou que era amiga de infância de Clarissa e lamentou não ter observado os sinais de que ela vivia um relacionamento abusivo.

"Esfaqueada 34 vezes pelo seu primeiro namorado: foi assim que eu perdi minha amiga Clarissa. E dói falar dessa forma, soa agressivo. Mas, sabe o que pode ser ainda mais violento? O nosso silêncio", discursou Juliette, que acrescentou se sentir impotente a cada nova notícia de casos de agressões e feminicídios.

Veja também Segurança Enfermeira enviou 'SOS' para amiga antes de ser morta em Fortaleza; namorado é denunciado pelo MPCE

Lembre o caso

Clarissa foi esfaqueada e morta pelo ex-namorado, o gestor ambiental Matheus Anthony, na casa onde morava, no Jardim Cearense, no dia 9 de julho deste ano. Ela tinha 31 anos e trabalhava como enfermeira no Hospital Geral de Fortaleza (HGF). Na mesma noite, o suspeito do crime foi preso em flagrante no bairro Maraponga.

À época, a família da vítima relatou que não tinha conhecimento de que a mulher vivia um relacionamento tóxico. No entanto, após o crime, o pai suspeitou que o assassinato tivesse sido premeditado. "A arma não estava no local. Eu não encontrei, nem a polícia. Eu acho que ele já levou uma faca intencionado [a matá-la]. Teve briga corporal, os vizinhos ouviram ela gritar 'Matheus, tu vai me matar'", relatou o pai dela, Luciano Gomes, em matéria publicada pelo Diário do Nordeste no dia 12 de julho.

Ao delegado responsável pelo caso, Matheus afirmou que toma medicação para epilepsia e ansiedade e negou ter tido contato com a namorada no dia do crime.

Por outro lado, amigos da vítima contaram que suspeitavam que algo estava errado no relacionamento entre Clarissa e Matheus. Um dos sinais foi que o gestor ambiental chegou a impedi-la de sair sem ele. Já em outro momento, ele teria ameaçado tirar a própria vida ou a dela se a enfermeira não atendesse a uma exigência dele.