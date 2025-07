A mulher morta a facadas, no bairro Jardim Cearense, em Fortaleza, na noite da última quarta-feira (9), foi identificada como Clarissa Costa Gomes, de 31 anos, enfermeira do Hospital Geral de Fortaleza (HGF). O namorado dela, o gestor ambiental Matheus Anthony Lima Martins Queiroz, 26, foi preso em flagrante, no bairro Maraponga, poucos minutos após o crime.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou, em nota emitida na manhã desta quinta-feira (10), que "uma ação rápida da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou, nessa quarta-feira (9), na prisão em flagrante de um homem, de 26 anos, suspeito de um crime de feminicídio ocorrido no bairro Jardim Cearense, na Área Integrada de Segurança 9 (AIS 9) de Fortaleza. O homem foi localizado e preso no bairro Maraponga (AIS 9)".

As diligências iniciaram logo que as Forças de Segurança tomaram conhecimento do crime. Conforme levantamentos policiais, o corpo da vítima, de 31 anos, foi encontrado com sinais de violência dentro de um imóvel no bairro Jardim Cearense. Equipes da PCCE, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local realizando os primeiros levantamentos sobre o fato." Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Em nota

Ainda segundo a SSPDS, as primeiras investigações do DHPP apontaram para o namorado da vítima como autor do crime. " Com isso, os policiais civis se deslocaram até o local indicado, em um residencial no bairro Maraponga, onde ele foi localizado e preso. Ele foi conduzido para o DHPP, onde foi autuado em flagrante por feminicídio. Após os procedimentos cabíveis, ele foi colocado à disposição do Poder Judiciário. Somente após laudo da Pefoce será possível confirmar a causa da morte", completou a Instituição.

O HGF lamentou a morte da enfermeira Clarissa Costa Gomes, em nota de pesar. "Neste momento de pesar, todos fazem o HGF manifestam solidariedade à família, aos ex-colegas e aos amigos enlutados", publicou o Hospital.

Clarissa também trabalhou no Hospital Geral Doutor César Cals (HGCC). A Instituição lamentou a morte da enfermeira, que "prestou relevantes serviços nesta unidade hospitalar, no Centro de Neonatologia". "Neste momento de dor, todos os profissionais que fazem o HGCC se solidarizam com familiares e amigos", completou.

O Conselho Regional de Enfermagem do Ceará (Coren-CE) também manifestou pesar pela morte de Clarissa Gomes. "Profissional dedicada, Clarissa atuava no Hospital Geral de Fortaleza (HGF), onde contribuiu com compromisso e cuidado à saúde da população cearense", destacou.

Casal participava de grupo religioso

O casal ficou junto por cerca de um ano. A vítima e o suspeito de feminicídio participavam de grupos de jovens, na Paróquia Santo Antônio de Pádua, no bairro Maraponga, em Fortaleza.

O grupo Encontro de Jovens com Cristo Maraponga (EJC Maraponga), que se reúne na Paróquia Santo Antônio de Pádua, publicou uma mensagem de despedida de Clarissa Costa Gomes, nas redes sociais.

"Sua alegria, fé e presença marcaram profundamente todos que conviveram com você no EJC. Hoje choramos sua ausência, mas confiamos que Deus a acolhe em Seus braços com infinito amor e misericórdia", disse o EJC Maraponga.