Jovem é preso com R$ 4 mil em cédulas falsas escondidas em livro no Ceará

Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF), no bairro Parque Potira, em Caucaia, enquanto recebia R$ 4 mil em cédulas falsas, nessa sexta-feira (13). O material estava escondido dentro de um livro.

A captura foi feita após trabalho entre a PF e os Correios. O pacote incluía 34 cédulas falsas de R$ 100 e três de R$ 200, e estava sendo entregue na residência do suspeito quando foi interceptado pelos agentes de segurança.

O jovem negou ser o destinatário da encomenda ilícita e alegou aos policiais federais que o “livro” era de um amigo. O celular dele foi apreendido para integrar as investigações.

De acordo com a PF, ele foi indiciado por crime de moeda falsa, previsto no artigo 289 do Código Penal Brasileiro. A pena é de reclusão de 3 a 12 anos. O jovem está agora à disposição da Justiça Federal.

Só neste ano, essa já é a segunda prisão em flagrante por crime de moeda falsa realizada pela Polícia Federal no Ceará. No ano passado, a PF local apreendeu mais de R$ 1,3 milhão em dinheiro falso no Estado e 30 pessoas foram presas em flagrante.