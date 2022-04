Cédula de R$ 100 é a mais falsificada no Ceará; veja ranking

O Banco Central apreendeu um total de 106 cédulas falsificadas nos primeiros dois meses deste ano no Ceará. O principal alvo dos falsificadores foram as cédulas R$ 100 da segunda família, aquelas lançadas em 2010. A instituição financeira conseguiu recolher 46 cópias dessas notas.

Em segundo lugar no ranking das apreensões do BC estiveram as notas de R$ 200 da segunda família do real. Em todo o Brasil, somente até fevereiro, o BC recolheu 3.879 notas falsas de R$ 200, o que representa R$ 775,8 milhões em dinheiro falso.

Em 2021, foram quase 51 mil cédulas falsas de duzentos retidas pelo BC. Somados os valores, são quase R$ 11 milhões em notas falsas de R$ 200 retidas pelo Banco Central.

Ranking de cédulas falsificadas no Ceará

R$ 100: 46 falsificações R$ 200: 24 falsificações R$ 50: 19 falsificações R$ 20: 12 falsificações R$ 10: 3 falsificações R$ 5: 2 falsificações R$ 2: 0 falsificações

Como proceder para saber se uma nota é falsa?

Segundo recomendações do Banco Central, no momento em que o usuário receber a nota pertencente à primeira família, ele deve atentar sempre para a marca d'água, segurando a cédula contra a luz para identificar se a imagem que aparece corresponde ao respectivo valor da nota.

Ao observar a frente da cédula, o lado que contém a numeração, o consumidor deve reparar o canto inferior esquerdo, colocando-o na altura dos olhos, sob luz natural abundante.

Ficarão visíveis as letras "B" e "C". Também é recomendado que o usuário passe os dedos sobre a figura da República estampada na nota, pois ela deve estar em relevo.

Para as notas de segunda família, valem os mesmos procedimentos e mais alguns. É preciso reparar no chamado número escondido. Com a frente da nota na altura dos olhos, na posição horizontal, em um local com bastante luz, o usuário deve observar o número indicativo do valor dentro do retângulo ao lado direito da nota.

Também recomenda-se que se sinta com a mão o alto-relevo em diversos detalhes da cédula, como a legenda "República Federativa do Brasil" e no número do canto inferior esquerdo.

Crime

A falsificação de notas é crime, com pena prevista de três a 12 anos de prisão. Quem tentar colocar uma cédula falsa em circulação depois de ter tomado conhecimento dessa situação, mesmo que a tenha recebido de boa fé, pode ser condenado a uma pena de 6 meses a 2 anos de detenção.

Ao se deparar com uma cédula suspeita, dentro ou fora de uma agência bancária, o consumidor deve se encaminhá-la ao gerente e pedir a substituição da nota. Se não obtiver sucesso, o cidadão pode procurar uma delegacia policial mais próxima.

