Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Investigação revela 'batismo' de 692 membros da GDE no Ceará

Durante o cadastro, os novos membros enviavam fotos, 'vulgos', 'padrinhos' no crime e funções que desejavam exercer.

Escrito por
Geovana Almeida* geovana.almeida@svm.com.br
Segurança
Investigação revela 'batismo' de 692 membros da GDE
Legenda: Maioria dos membros 'batizados' escolhiam exercer funções no tráfico de drogas.
Foto: Rodrigo Gadelha.

Uma investigação da Polícia Civil do Ceará (PCCE) resultou na descoberta de 692 cadastros de novos membros da facção Guardiões do Estado (GDE). A lista estava em um aparelho celular apreendido em uma operação policial, deflagrada em 2025, na Grande Fortaleza. Dentre os 692 nomes, cerca de 353 foram qualificados como membros ativos do grupo criminoso, atuando em diversos municípios do estado.

Durante os 'batismos', as pessoas que desejavam integrar a facção cearense enviavam fotos, 'vulgos' (apelidos), bairros em que atuavam e até as funções que desejavam exercer. Para concluir o cadastro, eles realizavam chamadas de vídeo com lideranças da facção, para comprovar a identidade. 

(Veja o 'passo a passo' dos 'batismos' abaixo)

O líder responsável por avaliar o perfil dos novos integrantes era Mathias Mesquita Lopes, 20, conhecido como 'Príncipe da Paz'. Mathias era o 'representante do quadro de fiscalização GDE' e utilizava o e-mail da mãe dele para armazenar as informações dos batismos sem levantar suspeitas.

Veja também

teaser image
Segurança

Quem são os chefes do CV na lista de mais procurados do Ceará

teaser image
Segurança

Como liderança da Massa usava redes sociais para 'promover' facção no Ceará

teaser image
Segurança

Polícia prende, em Jericoacoara, suspeito de integrar facção criminosa que voltou do RJ para o CE

A investigação chegou até Mathias através da participação dele em um grupo de mensagens chamado de 'MP – CAUCAIA'. O grupo reunia os integrantes da GDE que atuavam no município.

Durantes as investigações, as autoridades selecionaram alguns dos participantes do grupo de mensagens para serem investigados na Operação Safra Segura, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco).

O Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou 353 pessoas e dividiu a investigação em 20 ações penais.

Foi decretada a prisão preventiva dos representados, bem como para que sejam determinadas as medidas cautelares de busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilo telefônico e bloqueio de conta bancária
Ministério Público do Ceará (MPCE)

Como a 'Operação Safra Segura' começou?

O principal investigado da operação é Francisco Wellington Moreira da Silva, também conhecido como 'Arroz'. Segundo o relatório policial obtido pela reportagem, ainda em 2024, foi realizada a tentativa de prisão de 'Arroz', quando o suspeito "empreendeu fuga ao avistar os policiais, porém deixou para trás seu aparelho celular"

A investigação analisou os dados telemáticos do aparelho e descobriu que Francisco Wellington ocupava posição de liderança no grupo 'MP - CAUCAIA' - da facção GDE. A partir disso, outras lideranças do grupo - como o 'Príncipe da Paz - foram selecionadas e passaram também a ser alvos da investigação.

Francisco Wellington Moreira da Silva só foi capturado em abril de 2025, na cidade de Morada Nova (CE). Atualmente, ele se encontra detido na Unidade Prisional de Quixadá.

Além do 'cadastro', faccionados pagavam 'mensalidade'

Mathias Mesquita, o 'Príncipe da Paz', analisava os cadastros e cobrava as 'caixinhas' dos membros - valor mensal pago pelos integrantes à facção criminosa. O jovem de 20 anos recebia as 'caixinhas' de membros da GDE que atuavam em Baturité (CE), onde ele morava.

"Ainda nos dados analisados, foram verificados dezenas de prints de comprovantes bancários. Esses comprovantes seguem um padrão de valor de 50 e 100 reais. Os prints são acompanhados de 'vulgo' e 'quebrada' escritos digitalmente por cima da imagem printada"

O valor arrecadado era transferido para a conta de Francisco Samuel Sousa de Oliveira, que não possuía antecedentes criminais. O suspeito foi apontado pelas autoridades como o "responsável financeiro pelo dinheiro da caixinha de toda a organização criminosa".

Em 2025, um homem identificado como Antônio Euden da Silva Lucas, que afirmou ter integrado o Conselho Final da GDE, delatou que "a arrecadação total mensal da caixinha pode variar entre R$ 120 mil e R$ 125 mil ". 

Antônio Euden havia "rasgado a camisa" da facção e tinha sido decretado de morte, quando procurou o 2º Distrito Policial (2º DP) para relatar em depoimento, detalhes do funcionamento da facção cearense. 

Antônio foi assassinado a tiros, ao sair de uma clínica médica no bairro Sapiranga, em Fortaleza, três meses após o depoimento. 

Avanço do CV enfraqueceu GDE no fim de 2025; facção cearense se aliou ao TCP

Após perder territórios importantes para o tráfico de drogas na disputa com o Comando Vermelho em Fortaleza - como o bairro Vicente Pinzón e a região do Lagamar - a GDE se aliou ao Terceiro Comando Puro (TCP), no final de 2025. 

Segundo apuração do Diário do Nordeste, dezenas de membros da GDE "rasgaram a camisa" da facção, em Fortaleza. Alguns aderiram ao Comando Vermelho, com medo de terem o território tomado ou serem mortos. Outros ingressaram no TCP, como alternativa de sobrevivência aos ataques do CV.

Ainda segundo depoimento de Antônio Euden, apesar do enfraquecimento recente, a renda mensal da GDE seria de cerca de 500 mil reais . A exploração do jogo do bicho virou a principal fonte de renda da facção cearense - acima até do tráfico de drogas.

A reportagem teve acesso a documentos nos quais constam a 'preocupação' do Poder Público com o avanço do TCP no Ceará, através das atuais alianças com grupos criminosos cearenses.

O MPCE afirmou que "a chegada do TCP ao Ceará, especialmente no Interior, não é apenas um fato isolado, mas faz parte de uma dinâmica nacional de expansão das facções brasileiras para além de seus territórios de origem". 

Passo a passo dos 'batismos':

  • Print de chamada de vídeo com o cadastrador;
  • Foto do suspeito fazendo o número 3 com a mão, gesto alusivo a orcrim GDE;
  • Histórico criminal;
  • Dados cadastrais do número informado em nome do suspeito ou de familiar
  • próximo;
  • Número informado cadastrado como chave pix em nome do suspeito;
  • Citação do suspeito como faccionado no sistema SIGEPEN;
  • Visita do suspeito à faccionados da GDE.

*Estagiária supervisionada pelo jornalista Emerson Rodrigues. 

Assuntos Relacionados
Investigação revela 'batismo' de 692 membros da GDE
Segurança

Investigação revela 'batismo' de 692 membros da GDE no Ceará

Durante o cadastro, os novos membros enviavam fotos, 'vulgos', 'padrinhos' no crime e funções que desejavam exercer.

Geovana Almeida*
Há 54 minutos
Cão farejador da Polícia Civil do Ceará está sentado à frente de uma mesa com dezenas de tabletes de drogas apreendidas, com painel ao fundo exibindo os logotipos da Polícia Civil, do Governo do Ceará e do Denarc.
Segurança

Polícia Civil prende homem e apreende 45 kg de drogas em São Gonçalo do Amarante

O material ilícito estava escondido em um carro que vinha de Manaus para Fortaleza.

Redação
01 de Fevereiro de 2026
Foto mostra carro roubado usado por suspeitos mortos em confronto com a Polícia em Itapipoca.
Segurança

Três suspeitos morrem em confronto com a Polícia em Itapipoca, no interior do Ceará

PMCE apreendeu armas de fogo, colete, munições e carro clonado na ocorrência.

Redação
01 de Fevereiro de 2026
As imagens mostram uma viatura e uma base da Polícia Civil, durante uma prisão em Jericoacoara.
Segurança

Saiba quem é 'Coiote', preso em Jericoacoara e apontado como comparsa de chefe do CV no Pirambu

Irmão e primo do suspeito também são apontados como integrantes da facção carioca.

Messias Borges
01 de Fevereiro de 2026
pcce homens fardados policia civil ceara de costas.
Segurança

'Golpe do terreno próprio': corretora de imóveis é presa em Aracati

Pelo menos seis pessoas foram vítimas.

Redação
31 de Janeiro de 2026
carro viatura da pmce na rua.
Segurança

Homem é morto em suposto confronto com a Polícia em Jijoca de Jericoacoara

Uma arma, munições e maconha foram apreendidas.

Redação
31 de Janeiro de 2026
Montagem com acusado de morte de Kauã em foto do dia do crime vestindo blusa azul. A seguinte imagem mostra o momento do acidente, mostrando carro e moto.
Segurança

Mãe de Kauã Guedes chora ao citar acusado da morte em depoimento: 'Acabou com a minha vida'

Maria Verônica Irineu de Oliveira foi ouvida em audiência na sexta-feira (30).

Mylena Gadelha
31 de Janeiro de 2026
Imagem de uma jovem mulher com cabelo castanho escuro, rosto sorridente e olhar para a câmera, em uma situação relacionada a um procedimento policial ou oficial.
Segurança

'Anja da Noite', suspeita de integrar facção na Grande Fortaleza, vai para prisão domiciliar

A mulher de apenas 20 anos e mãe de dois filhos é suspeita de atuar no tráfico de drogas em Horizonte (CE).

Geovana Almeida*
31 de Janeiro de 2026
Acidente.
Segurança

Caso do atropelamento e morte da médica Lúcia Belém em Fortaleza aguarda julgamento

O crime ocorreu em 2021, na esquina da avenida Dom Luís com a rua Coronel Jucá, no bairro Meireles.

Geovana Almeida*
31 de Janeiro de 2026
Foto do MPCE.
Segurança

MPCE cria força-tarefa para mutirão que avalia soltura de quase 2 mil presos

A medida do MPCE atende pedido da Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça.

Bergson Araujo Costa
30 de Janeiro de 2026
presos policial penal blusa farda grades.
Segurança

CNJ mantém mutirão do TJCE para avaliar soltura de quase 2 mil presos

Falta de vagas em presídios no Ceará para abrigar internos que têm direito ao regime semiaberto é uma das justificativas usadas pelos juízes.

Emanoela Campelo de Melo
30 de Janeiro de 2026
Médico sorridente da Humaniza Sertão com estetoscópio, sentado em mesa externa com bolsa médica, em paisagem do sertão.
Segurança

MPCE recebe novas denúncias contra médico preso por assediar aluna em Quixadá

O ex-professor passou por audiência de custódia nesta sexta-feira e teve a prisão preventiva mantida.

Matheus Facundo
30 de Janeiro de 2026
Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, as equipes policiais retiraram de circulação drogas, dinheiro em espécie, armas de fogo e munições, além de aparelhos celulares e balanças de precisão.
Segurança

Operação mira grupos criminosos e cumpre mandados no Ceará e outros estados

Cerca de 120 policiais civis participaram das diligências.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Mão de uma pessoa segurando uma pequena microcâmera preta, com fios expostos pendendo para baixo. O fundo mostra um piso de cimento e parte de uma parede clara, além de botas pretas visíveis na parte inferior da imagem.
Segurança

Mulher encontra microcâmera em banheiro público no Interior do Ceará

Equipamento estava no banheiro da rodoviária de Novo Oriente. Mulher se assustou e acionou a Polícia Militar do Ceará.

Redação
30 de Janeiro de 2026
viatura passando policia civildo ceara em frente a delegacia.
Segurança

Como a Polícia chegou aos nomes de 35 membros do CV alvos de operação no Ceará

Diversos aparelhos telefônicos foram apreendidos.

Emanoela Campelo de Melo e Messias Borges
30 de Janeiro de 2026
Homem com jaleco médico branco onde se lê 'Dr. Yuri Portela Médico', sorrindo para a câmera, com um emblema no braço.
Segurança

Ex-professor de medicina é preso por suspeita de assédio sexual contra aluna em Quixadá

O médico teria oferecido acesso a provas e pontos em trabalhos para assediar sexualmente a estudante.

Matheus Facundo
29 de Janeiro de 2026
A foto mostra policiais civis em atuação, próximo de uma caminhonete da Polícia Civil, com vasto material apreendido, em caixas.
Segurança

Delegado e outros policiais civis são investigados por série de crimes em Maracanaú

O grupo de policiais já foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará.

Messias Borges
29 de Janeiro de 2026
A imagem mostra uma viatura da Polícia Militar do Ceará em frente à sede da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD), em Fortaleza.
Segurança

Três policiais são investigados por violência contra a mulher no Ceará

Um deles teria utilizado uma viatura da Polícia Civil para transportar e ameaçar a ex-companheira.

Messias Borges
29 de Janeiro de 2026
imagem operacao impacto, viaturas policia civil enfileiradas em frente a delegacia,
Segurança

Polícia cumpre 35 mandados de prisão contra membros do Comando Vermelho no Ceará

Conforme os investigadores, os suspeitos atuavam em diversas regiões do Estado.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Predio do MPCE em Fortaleza. na frente, uma pessoa caminha. Na fachada, é possivel ler MPCE
Segurança

MP abre procedimento para investigar venda de itens nazistas em Fortaleza

Medida vem após caso de adolescente que usou uma farda com apologias à ideologia supremacista no Rio Grande do Norte.

Milenna Murta*
29 de Janeiro de 2026