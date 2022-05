Padeiro que matou ex-esposa em Juazeiro do Norte é condenado a 23 anos de prisão

Após mais de 20 horas de julgamento, foi condenado a 23 anos de prisão o padeiro acusado de matar a ex-esposa, a costureira Maria Rosimeire de Santana, em Juazeiro do Norte. Manoel Dias Neto cumprirá sentença em regime inicial fechado e já deixou o tribunal preso.

A vítima foi assassinada a tiros na frente dos filhos e da mãe, em uma residência no bairro Betolândia, na noite de 2 de abril de 2019. Segundo a investigação policial, o relacionamento do casal - que durou 16 anos - era conturbado e Severo não aceitou o término.

O júri popular teve início na manhã desta sexta-feira (20) após ser adiado nove vezes, e seu desfecho se deu somente na madrugada deste sábado (21), por volta das 5h10.

Solto quase três anos após o crime

Manoel Severo tinha sido preso em 9 de abril de 2019, mas a 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte decidiu soltá-lo, no último dia 8 de fevereiro deste ano, em razão do excesso de prazo da prisão.

No dia do crime, o réu foi visto, horas antes do assassinato, nas proximidades da escola do filho mais novo do casal. "Testemunhas afirmaram que nesse momento o réu encontrou a vítima e disse para ela ter cuidado pois ele (réu) iria matá-la", relatou a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE).

Ministério Público do Ceará Em denúncia O casal estava separado há cerca de 7 (sete) meses quando a vítima Maria Rosimeire procurou a Delegacia de Defesa da Mulher para requer medidas protetivas para que o autor fosse afastado do lar, já que ele não aceitava a separação e por isso não saía de casa. Insta acentuar que em 15/01/2019, o réu fora preso por descumprimento de medidas protetivas e embriaguez ao volante e posto em liberdade em 23/01/2019."