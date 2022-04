Padeiro vai a julgamento nesta quinta (28) por matar ex-esposa no CE, após oito remarcações do júri

O padeiro Severo Manoel Dias Neto deve sentar no banco dos réus em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, nesta quinta-feira (28), por matar a ex-esposa, a costureira Maria Rosimeire de Santana, na frente dos filhos do casal, há três anos. O júri popular já foi remarcado no processo oito vezes, sendo a última em fevereiro deste ano.

A defesa de Severo Manoel chegou a pedir por um novo adiamento da sessão de julgamento, no último dia 20 de abril, em razão de uma cirurgia médica que o cliente precisava fazer. Mas, segunda-feira (25), o advogado Roberto Duarte desistiu do pedido e justificou que a cirurgia foi desmarcada, por falta de exames e ausência do médico.

"Nesse passo, a Defesa insiste na realização da sessão do Tribunal do Júri, informando que o acusado está à inteira disposição deste r. juízo, podendo, inclusive participar da sessão de forma presencial", conclui a defesa, no processo.

Sobre o julgamento, o advogado Roberto Duarte afirma que "a defesa espera que haja o respeito às regras processuais, ao devido processo legal, que o réu possa sim ser julgado de forma justa e proporcional ao mau causado. A defesa irá, inclusive, sustentar a necessidade de condenação, mas dentro dessa correta e adequada pena".

O julgamento do feminicídio foi remarcado pela oitava vez no dia 1º de fevereiro deste ano. Na ocasião, um jurado usou o aparelho celular durante a sessão, o que é proibido pela Justiça. Antes disso, em dezembro de 2021, a 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte também tentou realizar a sessão do júri, mas foi impedida por uma falha no sistema operacional do Poder Judiciário.

A família de Maria Rosimeire de Santana está receosa de que o júri seja remarcado pela nona vez, apesar da defesa do réu ter desistido do pedido de adiamento. A irmã da vítima, Roseane Santana, revela que ela e outros familiares pensam em nem ir ao Tribunal do Júri nesta quinta (28).

Roseane Santana Irmã da vítima Estamos totalmente sem esperança. Já foi adiado oito vezes. A gente já não dá mais nem credibilidade para isso. A gente tem trabalho. Meu cunhado já perdeu o trabalho por causa desses julgamentos. E o pior disso é nosso psicológico, abalado, porque temos que reviver tudo o que aconteceu, para não ter o julgamento."

Acusado foi solto quase três anos após o crime

A 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte decidiu soltar Severo Manoel Dias Neto, no último dia 8 de fevereiro, em razão do excesso de prazo da prisão, o que o juiz a Justiça considerou ilegal. A prisão do acusado, que aconteceu no dia 9 de abril de 2019, durou quase três anos.

Maria Rosimeire de Santana foi assassinada a tiros na frente dos filhos e da mãe, em uma residência no bairro Betolândia, em Juazeiro do Norte, na noite de 2 de abril de 2019. De acordo com a investigação policial, o relacionamento do casal - que durou 16 anos - era conturbado e Severo não aceitou o término.

Legenda: Severo foi preso quase uma semana após o crime

O réu foi visto, horas antes do crime, nas proximidades da escola do filho mais novo do casal. "Testemunhas afirmaram que nessemomento o réu encontrou a vítima e disse para ela ter cuidado pois ele (réu) iria matá-la", relatou a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE).

Ministério Público do Ceará Em denúncia O casal estava separado há cerca de 7 (sete) meses quando a vítima Maria Rosimeire procurou a Delegacia de Defesa da Mulher para requer medidas protetivas para que o autor fosse afastado do lar, já que ele não aceitava a separação e por isso não saía de casa. Insta acentuar que em 15/01/2019, o réu fora preso por descumprimento de medidas protetivas e embriaguez ao volante e posto em liberdade em 23/01/2019."