Acusados de 'arrastão' em concessionária de Fortaleza são alvos de mandados

O Ministério Público do Ceará (MPCE), com apoio da Polícia Civil, deflagrou uma operação nesta quinta-feira (30) contra um grupo denunciado por fazer um "arrastão" em uma concessionária no bairro Guararapes, em Fortaleza. Os crimes foram cometidos há pouco mais de dois anos.

A operação "Tolerância Zero" cumpriu um mandado de prisão e dez de busca e apreensão contra os denunciados, que devem responder pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa. A ação foi autorizada pela 11ª Vara Criminal de Fortaleza.

Conforme a investigação, foram roubados 12 veículos da concessionária na noite do dia 13 de fevereiro de 2023. Os réus se deslocaram de carro até o estabelecimento e vários deles receberam entre R$ 100 e R$ 300 para fugir do local nos carros roubados.

Réus têm antecedentes criminais

A operação deflagrada nesta quinta é coordenada pela 90ª Promotoria de Justiça de Fortaleza e pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos da Capital. A intenção é coletar mais provas dos crimes praticados pelo grupo, considerando que quase todos têm antecedentes criminais.

A denúncia foi recebida pelo Poder Judiciário e os réus serão notificados para apresentar defesa. Depois, serão marcadas audiências para análise das provas e julgamento.