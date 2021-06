Acusado de chacina em Caucaia tem prisão decretada; Justiça rejeita denúncia contra outros quatro

Um acusado de matar quatro pessoas em Caucaia, em uma chacina ocorrida em abril deste ano, se tornou réu pelos crimes e teve a prisão preventiva decretada, na Justiça Estadual, na última quinta-feira (24). Em contrapartida, o juiz da Vara Única do Júri de Caucaia rejeitou a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) e o pedido de prisão contra outros quatro homens.

Segundo a decisão proferida pelo juiz Carlos Eduardo de Oliveira Holanda Junior, "verifica-se a existência de elementos mínimos para o recebimento da denúncia apenas quanto ao denunciado José Germano do Nascimento do Nascimento Dias Filho, vulgo 'Shell'". O magistrado se refere a uma "confissão informal" do acusado de ter cometido o crime junto de Robson Ferreira dos Santos, o 'Gardenal', que morreu em um confronto com a Polícia Militar.

Entretanto, 'Shell' não apontou a participação dos outros indiciados pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) e acusados pelo MPCE. Para o juiz, não há elementos mínimos para aceitar a denúncia contra Francisco Alisson Ferreira de Sousa, o 'Grandão'; Antônio Carlos da Silva Oliveira, o 'Dedé'; Michael da Silva Secundo, o 'Mike'; e Vitor Rocha Fernandes.

O juiz destaca que considerou a prisão em flagrante de 'Grandão' ilegal, motivo pelo determinou a sua soltura após o prazo de 30 dias da prisão temporária.

Carlos Eduardo de Oliveira Holanda Junior Juiz estadual O único dado indicativo de sua participação no crime seria a sua suposta confissão que se deu em decorrência de sua ilegal prisão em flagrante, a qual restou contaminada pela ilegalidade do flagrante, decorrência clara da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Mesmo após a soltura de 'Grandão', a Polícia Civil e o Ministério Público insistiram no pedido de prisão preventiva. De acordo com as investigações, ele integra uma facção criminosa cearense, que cometeu a chacina para dominar o tráfico de drogas da região, em um embate com uma facção carioca.

Legenda: Pichação feita em um muro próximo ao local que o fato aconteceu faz alerta para moradores do entorno Foto: Leábem Monteiro

Guerra entre facções motivou chacina

A investigação do Núcleo de Homicídios da Delegacia Metropolitana de Caucaia apontou que a chacina foi motivada pela guerra entre facções. As vítimas seriam moradoras de uma região dominada pela facção carioca e foram escolhidas para serem mortas pelos criminosos, em uma demonstração de força. Os acusados teriam recebido a ordem de chefes da facção cearense, por intermédio de 'Gardenal'.

Wander de Almeida Timbó Promotor de Justiça Dezenas de tiros foram disparados contras as quatro vítimas, que, sem qualquer chance de defesa, foram abatidas nas imediações da Rua Esteban Rios. Não houve confronto. Só execução. Uma chacina. Com efeito, "Grandão", "Dedé", "Shell", "Vítor", "Mike" são todos useiros e vezeiros no mundo do crime. Eles têm péssimos antecedentes criminais.

Francineudo de Sousa Teixeira, José Edinaldo Rodrigues da Silva, Pedro Henrique Sousa das Flores e Maria Milena Soares de Souza foram assassinados enquanto consumiam bebidas alcoólicas, no bairro Parque São Gerardo, em Caucaia, na noite de 11 de abril deste ano.