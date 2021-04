Chacina deixa quatro mortos em Caucaia

Uma chacina deixou três homens e uma mulher mortos, na noite deste domingo (11), no bairro Parque São Gerardo, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. Duas das vítimas foram alvejadas principalmente na região da cabeça.

De acordo com testemunhas, eles estavam consumindo bebidas alcoólicas no cruzamento das ruas São Paulo com Esteban Rios quando foram surpreendidos pelos criminosos, que chegaram a pé.

Sem envolvimento

Entre os mortos estavam o servente de pedreiro José Edinaldo Rodrigues da Silva, de 29 anos, e um adolescente de 15 anos.

Legenda: Pichação feita em um muro próximo ao local que o fato aconteceu faz alerta para moradores do entorno Foto: Leábem Monteiro

À reportagem, a mãe do rapaz informou que ele não tinha nada a ver com a situação, e que havia ido à mercearia que fica próxima ao cruzamento para comprar doces e bombons.

Armas de fogo 'pesadas'

Também segundo os relatos, os executores usaram armas de fogo "pesadas" na chacina e fugiram pelo mangue que há próximo ao local. Lá, foram encontradas cápsulas de escopeta calibre 12, e de pistolas .40 e .380.

A Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) sobrevoou a área para tentar capturar os suspeitos, mas, até a publicação desta matéria, eles não haviam sido encontrados.