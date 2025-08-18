136 viaturas blindadas das polícias do Ceará devem chegar em novembro, afirma Elmano

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou nesta segunda-feira (18) que 136 viaturas blindadas para uso das polícias Militar (PMCE) e Civil (PCCE) devem chegar ao estado ainda este ano, em novembro.

A informação foi divulgada pelo chefe do Executivo estadual, por meio de suas redes sociais, após visita à fábrica responsável pelo processo de blindagem, em São Paulo.

“Estamos visitando a fábrica que faz a adaptação para que essas viaturas passem por esse processo de blindagem, algo que consideramos muito importante para a segurança do profissional, para que ele possa trabalhar mais confiante e se sentindo efetivamente apoiado no trabalho contra o crime organizado”, compartilhou o governador.

De acordo com o governo estadual, o investimento para este primeiro lote de veículos é de R$ 24.977.384,64.

ANÚNCIO DA NOVA FROTA

O anúncio da frota especial foi feito pelo governador no dia 30 de julho, ao lado do secretário de Segurança Pública do Estado, Roberto Sá; do Delegado-Geral da Polícia Civil do Ceará, Márcio Gutiérrez; e o comandante-geral da Polícia Militar do Ceará, Coronel Sinval da Silveira Sampaio.

“Uma notícia muito importante para os nossos policiais civis, isso nos traz mais segurança. Tenho certeza que isso vai impactar diretamente na execução dos nossos trabalhos de enfrentamento ao crime organizado”, declarou Gutiérrez na data.

Já o Coronel Sinval afirmou que a mudança deve fazer com que os agentes militares passem por novos treinamentos.

“Treinávamos de uma determinada forma, com viaturas que não tinham habilidade qualquer. Teremos que passar por esse treinamento. Em pouco tempo, faremos isso para nos adaptar a essa nova realidade que é protegendo aquele que protege”, disse o dirigente.

Roberto Sá destacou: “Decisão histórica e que demonstra um reconhecimento da sua gestão da importância de proteger aquele que enquanto todos dormem está indo a enfrentar a criminalidade”.