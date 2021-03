Itapipoca, no Litoral Oeste do Ceará, decreta lockdown a partir deste sábado (6)

O município cearense de Itapipoca, distante cerca de 130 quilômetros de Fortaleza, vai entrar em lockdown a partir deste sábado (6). Medida foi anunciada pelo prefeito Felipe Pinheiro na noite desta sexta-feira (5), em virtude do avanço da Covid-19.

O isolamento social rígido de Itapipoca vai até o dia 18 de março, período no qual somente atividades essenciais podem funcionar. Recomendação é do Governo do Estado, após a instituição do lockdown de Fortaleza nesta semana.

Conforme publicação do chefe do Executivo de Itapipoca, o cenário "está piorando a cada dia". "Sem dúvidas esta foi uma das decisões mais difíceis que tive de tomar nestes primeiros meses de gestão, mas não tive outra alternativa senão tomar medidas para salvar a vida dos cidadãos itapipoquenses", ponderou o prefeito.

Decisão foi tomada em reunião do comitê municipal de Enfrentamento à Covid-19 e anunciada nas redes sociais da Prefeitura.

Municípios em Lockdown

Com a adição de Itapipoca, já são 27 municípios do Ceará que já estão ou confirmaram a adesão ao lockdown como medida de frear a curva de disseminação da Covid-19 no estado. Prefeitos e comitês ainda se reúnem para avaliar o decreto em novos municípios. A adesão foi recomendada pelo governador Camilo Santana.

