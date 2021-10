Dia de São Francisco de Assis é celebrado com bênção de animais no Crato

No Dia de São Francisco de Assis, celebrado nesta segunda-feira (4), uma paróquia de mesmo nome no Crato, na Região do Cariri, realizou uma missa voltada para os bichos de estimação. O santo católico é patrono dos animais e do meio ambiente.

O templo dedica uma celebração eucarística para os animais há seis anos. Acompanhados de tutores, aves, cães e gatos receberam as bençãos de São Francisco nas primeiras horas da manhã.

Para além da homenagem ao santo, a missa cumpre ainda o objetivo de despertar nos fiéis o combate aos maus-tratos aos animais.

"Para nós é motivo de muita alegria, porque as pessoas vão respondendo a algo que é muito presente hoje, a necessidade de fazer uma reflexão sobre os animais, que não podem ser maltratados, de que os animais não são nossos escravos e, com isso, as pessoas vão também tendo coragem de denunciar diante de maus-tratos que a gente tem vivenciado", afirmou padre Arileudo Machado, que presidiu a celebração, ao Bom Dia Ceará.

Os donos de animais de grande porte ou que não tinham como se deslocar ao santuário levaram fotos para garantir a bênção. Todos eles receberam aspersão de água benta.

Rito

De mãos estendidas sobre os animais, o padre diz a seguinte oração após a missa:

Ó Deus, criador e doador de todos os bens e que tudo fizestes com sabedoria e destes ao homem, criado à vossa semelhança, o domínio sobre todos os animais, nós vos pedimos que, mediante vossa bênção, estendais sobre estes animais a vossa mão e concedei que eles sejam bem cuidados. Olhai, vos rogamos, por aqueles que não têm lar e sofrem desamparados; enquanto nós, vossos filhos, ajudados por vossa criação, possamos ser conscientes e fazer bom uso de tudo o que condiciona a existência humana, enquanto aspiramos confiantes, aos bens eternos. Por Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aspersão de água benta sobre os presentes e os animais.

Conclusão

Deus, que Criou os animais da terra em auxílio da humanidade, nos proteja e livre sempre de todo o mal. Que o amor de Deus nos una; a alegria de Deus nos inspire; a paz de Deus nos envolva; a coragem de Deus nos sustente e que a benção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós agora e por toda a eternidade. Amém.

