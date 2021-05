Ceará tem chuva em pelo menos 81 cidades e maior precipitação é registrada em Aquiraz, de 61 mm

Pelo menos 81 municípios do Ceará registraram chuva entre as 7h de quinta-feira (13) e 7h desta sexta-feira (14). Aquiraz, no litoral de Fortaleza, registrou a maior chuva do período - 61 mm. Os dados são do balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), de 8h30.

A Capital teve acumulado de 32 mm, no posto Água Fria. Também no litoral, Maranguape registrou 45 mm, Pindoretama teve 42 mm.

Fortaleza tem registrado chuva intensa desde o início da semana, com forte ventania e registros de queda de energia. Na manhã desta sexta-feira (14), uma árvore caiu na Avenida Jovita Feitosa, atrapalhando o trânsito.

Os carros e ônibus tem dificuldades para passar pela avenida, na esquina com a Rua Maria Félix. Até as 8h, a árvore ainda estava no local, atravessando a via.

Legenda: Tráfego congestionado após árvore cair na Avenida Jovita Feitosa, em Fortaleza Foto: Halisson Ferreira

No Maciço de Baturité, a cidade de Mulungu teve chuva de 58 mm e Itapiúna, de 57 mm. Já no Sertão Central e Inhamuns, Quixeramobim teve precipitação de 52 mm. Canindé registrou acumulado de 50 mm.

Previsão

A Funceme prevê tempo chuvoso para essa sexta-feira (14). O dia deve ter céu nublado ou parcialmente, com eventos de precipitações em todo o Estado.

Conforme a meteorologista Meiry Sakamoto, até essa sexta, há indicativos de chuvas intensas, sobretudo no Centro-Norte do Ceará.

Já para esse sábado (15), a expectativa é de nebulosidade variável, com chuva isolada em todas as regiões. “Isso indica tendência de ligeira redução nas áreas que devem receber precipitações no Estado”, apontou.

Maiores chuvas registradas em 24 horas:

Aquiraz (Posto: Sitio Sapucaia Fagundes) : 61.0 mm

Mulungu (Posto: Mulungu) : 58.0 mm

Itapiúna (Posto: Fazenda Boa Vista) : 57.0 mm

Itapiúna (Posto: Itapiuna) : 54.0 mm

Quixeramobim (Posto: Assentamento Novo Canaa) : 52.0 mm

Canindé (Posto: Baixa Fria) : 50.0 mm

Maranguape (Posto: Olho Dagua) : 45.0 mm

Pindoretama (Posto: Pindoretama) : 42.0 mm

Morrinhos (Posto: Morrinhos) : 41.0 mm

Redenção (Posto: Redencao) : 36.0 mm