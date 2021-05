Após dia de chuva, veja previsão do tempo no Ceará para esta sexta-feira (14)

Após fortes chuvas na noite anterior, o Ceará registrou mais precipitações ao longo desta quinta-feira (13). A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) não prevê mudanças climáticas para essa sexta-feira (14), que também pode seguir chuvosa.

O dia deve ter céu nublado ou parcialmente, com eventos de precipitações em todo o Estado. Conforme a meteorologista Meiry Sakamoto, até essa sexta, há indicativos de chuvas intensas, sobretudo no Centro-Norte do Ceará.

“Tudo isso devido a áreas de instabilidades formadas sobre o oceano próximo à costa e que estão provocando a formação de nuvens de chuvas no Ceará”, avaliou.

Ontem, a chuva foi acompanhada de forte ventania. Houve apagão em alguns bairros e o jogo entre Fortaleza e Crato, no Estádio Raimundão, em Caucaia, teve de ser paralisado após queda de energia.

Já para esse sábado (15), a expectativa é de nebulosidade variável, com chuva isolada em todas as regiões. “Isso indica tendência de ligeira redução nas áreas que devem receber precipitações no Estado”, apontou.

Quinta-feira

Houve chuvas em cerca de 70 municípios no intervalo entre as 7h de quarta (12) e as 7h desta quinta. Dados parciais da Funceme apontam que os maiores acumulados de precipitação foram nos postos pluviométricos Camarão e sede do município de Aratuba, localizado na macrorregião do Maciço de Baturité, com 61 e 56 milímetros, respectivamente.

Os demais foram em:

Beberibe (Posto: Paripueira): 47.2 mm

Eusébio (Posto: Eusébio): 46 mm

Redenção (Posto: Açude Acarape do Meio): 43 mm

Cascavel (Posto: Guanacés): 43 mm

Capistrano (Posto: Capistrano): 42 mm

São Gonçalo do Amarante (Posto: Santo Amaro): 41 mm

Paracuru (Posto: Jardim do Meio): 40 mm

Guaiúba (Posto: Guaiuba): 40 mm