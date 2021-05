Chuva em Fortaleza tem forte ventania e quedas de energia na noite desta quarta-feira (12)

Chuva forte com ventania e raios, que começou a cair na noite desta quarta-feira (12), em Fortaleza e Região Metropolitana resultou em diversos pontos com queda de energia e oscilação de fornecimento.

Bairros como Centro, Montese, Rodolfo Teófilo, Jangurussu, Jóquei Clube, Cambeba e Cidade dos Funcionários tiveram oscilações de energia em residências e queda de iluminação pública.

A Enel Distribuição Ceará informou que técnicos da companhia atuaram de imediato, normalizando maior parte dos clientes.

Também de acordo com a empresa, as equipes seguem trabalhando para restabelecer totalmente o fornecimento o quanto antes.

VÍDEO MOSTRA APAGÃO EM BAIRRO:

Alerta de chuva intensa

Nesta quarta-feira (12), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido alerta público de chuva intensa com ventos fortes entre 40 e 60 km/h para o Nordeste, incluindo o litoral do Ceará na extensão analisada.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) havia divulgado, na tarde desta quarta, imagens de satélite que apontavam várias nuvens carregadas chegando ao Ceará. Previsão dada foi de possibilidade da chegada de chuva entre a noite de hoje e a madrugada de quinta-feira (13).

Legenda: Noite de chuva no bairro Cidade dos Funcionários Foto: VC Repórter

Paralisação de jogo

Jogo entre Fortaleza e Crato, no Estádio Raimundão, em Caucaia, teve de ser paralisado temporariamente ao sete minutos do segundo tempo após falta de energia.

Legenda: Jogo entre Fortaleza e Crato no Estádio Raimundão foi paralisado no começo do segundo tempo após queda de energia Foto: Reprodução/Fortaleza EC