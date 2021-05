Rajadas de vento com média de 50 km/h são registradas no CE entre quarta (12) e quinta (13)

Rajadas de vento em torno de 50km/h foram registradas no Ceará no período entre as manhãs de quarta (12) e quinta-feira (13), conforme aponta relatório da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a Funceme.

Segundo o boletim, os ventos estariam associados a uma atuação de cavado em superfície, que se formou sobre o oceano Atlântico ao norte da região Nordeste.

Dessa forma, este sistema causou instabilidade atmosférica, o que favoreceu a formação de nuvens Cumulonimbus (Cb). São elas que estão associadas a precipitações intensas e rajadas de ventos.

Maiores rajadas

No ranking das maiores rajadas entre quarta e quinta, Fortaleza aparece em primeiro, com 49,31 km/h, conforme os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Confira o ranking das demais cidades:

Iguatu - 40,32 km/h

Jaguaruana - 35,64 km/h

Crateús - 28,08 km/h

Morada Nova - 28,08 km/h

Barbalha - 21,24 km/h

A Escala de Beaufort, que faz classificação da intensidade dos ventos define rajadas entre 39 e 49 km/h como vento fresco. Nesse caso, eles podem causar impactos em ramos de árvores ou fios de postes.

Previsão para quinta

Ainda segundo a Funceme, as chuvas podem continuar em todas as macrorregiões, principalmente no litoral, Jaguaribana e Maciço de Baturité.

No interior, elas têm maior possibilidade de ocorrência no fim da tarde e no início da noite. Enquanto isso, ao norte do Ceará elas devem continuar no início desta tarde.