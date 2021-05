Chuvas em Fortaleza causam queda de árvore, telhado e poste; carro cai em canal de Caucaia

A chuva que iniciou ainda na noite dessa quarta-feira (12) com raios e ventania se estendeu até o início da manhã desta quinta-feira (13) em Fortaleza e Região Metropolitana, mas em menor intensidade. Ainda assim, diversos pontos registram os efeitos negativos das precipitações.

Uma árvore de porte médio no canteiro central da Avenida F, no Conjunto Ceará, amanheceu caída e bloqueou um trecho da via. O Corpo de Bombeiros está no local fazendo a remoção da árvore.

"A chuva veio leve e depois foi aumentando. Eu estava até em oração. Graças a Deus, ele me deu um livramento porque eu não ouvi o barulho da árvore, não caiu nada dentro da minha residência", relata uma moradora que teve a calçada atingida pela queda da árvore.

Na Avenida Reverendo Bolivar Pinto Bandeira, no bairro Luciano Cavalcante, próximo à Câmara Municipal, o vento arrastou o telhado de um canteiro de obras de um condomínio e derrubou um poste de iluminação pública.

Moradores relataram falta de energia na região desde às 22h dessa quarta-feira. Duas equipes da Enel Distribuição Ceará chegaram ao endereço por volta de 6h30 desta quinta-feira.

Em Caucaia, um carro foi arrastado para um canal na Rua das Fronteiras, no bairro Arianópolis. Segundo os moradores, o nível da água do reservatório costuma subir em fortes precipitações, o que dificulta o tráfego de condutores. O motorista conseguiu sair do veículo com a ajuda de moradores.

Chuva no Ceará

Segundo a última atualização do balanço pluviométrico da Funceme, às 8h, 39 dos 184 municípios tiveram registro de chuvas. O maior volume foi contabilizado em Aratuba, com 61 mm.

Veja os maiores índices

Aratuba (Posto: Camarão) : 61.0 mm

Cascavel (Posto: Guanaces) : 43.0 mm

Redenção (Posto: Açude Acarape Do Meio) : 43.0 mm

São Gonçalo Do Amarante (Posto: Santo Amaro) : 41.0 mm

Paracuru (Posto: Jardim Do Meio) : 40.0 mm

São Gonçalo Do Amarante (Posto: São Gonçalo Do Amarante) : 40.0 mm

Palmácia (Posto: Palmácia) : 39.8 mm

Fortaleza (Posto: Messejana) : 39.2 mm

Horizonte (Posto: Horizonte) : 38.0 mm

São Gonçalo Do Amarante (Posto: Siupe) : 37.0 mm

Problema anterior

Durante a chuva dessa quarta-feira, Fortaleza e Região Metropolitana tiveram queda e oscilação no fornecimento de enérgia elétrica em bairros como Barra do Ceará, Centro, Montese, Rodolfo Teófilo, Jangurussu, Jóquei Clube, Cambeba e Cidade dos Funcionários.

Uma partida entre Fortaleza e Crato, que acontecia no Estádio Raimundão, em Caucaia, precisou ser paralisada aos seis minutos do segundo tempo por conta do desabastecimento de energia. O jogo retornou cerca de uma hora depois.