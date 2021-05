Criança de três anos morre após choque elétrico em Várzea Alegre

Uma criança de três anos morreu após receber um choque elétrico em Várzea Alegre, no região do Cariri, na tarde desse sábado (8).

De acordo com a Polícia, Pâmela Nicole Alves Vieira estava brincando na sala de estar da residência dela quando, acidentalmente, pegou em um fio descascado, sofrendo a descarga elétrica. Não havia nenhum adulto com a vítima no momento do acidente.

Familiares informaram que a mãe da criança estava colocando o filho mais novo para dormir. Ela tinha visto a vítima brincando com a irmã mais velha pouco tempo antes do incidente, descoberto após a mãe realizar atividades domésticas.

Ainda segundo as informações dos policiais, o fio estava no local em razão de um trabalho de manutenção inacabado realizado pelo companheiro da mãe da criança. Uma tia da criança, porém, afirma que não havia fio desencapado no local. A família suspeita que a descarga elétrica fora provocada por uma extensão ou tomada da residência.

A vítima chegou a ser socorrida por parentes para um hospital do município, mas chegou à unidade de saúde sem vida.

O corpo da criança foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Iguatu para realização de procedimentos periciais.