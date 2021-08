Capotamento na CE-321 deixa um morto e quatro feridos no Interior do Ceará

Quatro pessoas ficaram feridas e uma veio a óbito após um capotamento na CE-321, entre Graça e Pacujá, na Região Norte do Ceará, na madrugada desta terça-feira (31).

Testemunhas do acidente relataram que três homens e duas mulheres estavam no veículo, que perdeu o controle no acostamento da rodovia.

O grupo viajava de Graça ao município de Mucambo, segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

A reportagem aguarda nota oficial da PRE com mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente.