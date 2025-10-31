Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Agente da Delegacia de Roubos e Furtos ao lado dos animais furtados

Segurança

Operação no Ceará apreende animais de grande porte furtados avaliados em cerca de R$ 735 mil

Em todas as fases da ação, foram apreendidos 49 animais, sendo 45 bovinos e quatro equinos

Bergson Araujo Costa 28 de Junho de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Mucambo?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Mucambo?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Carro de polícia e tumulto em frente à escola de Mucambo

Região

Adolescente de 14 anos invade escola em Mucambo e faz ameaças com uma faca na mão

Jovem foi contida por policiais logo após adentrar a instituição municipal

Redação 13 de Outubro de 2021
acidente rodovia

Região

Capotamento na CE-321 deixa um morto e quatro feridos no Interior do Ceará

Acidente ocorreu entre os municípios de Graça e Pacujá

Redação 31 de Agosto de 2021
foto

Região

Moradores de Mucambo, no Norte do Ceará, registram nuvem 'prateleira'; entenda o que é

Nuvem horizontal e próxima à superfície abaixo de nuvem mais vertical, geralmente, precede chuvas intensas

Redação 16 de Março de 2021

Metro

Chove em pelo menos 46 municípios do Ceará nesta terça-feira (31), segundo a Funceme

A tendência é de pancadas de chuvas para boa parte do estado nos primeiros dias de 2020.

Redação 31 de Dezembro de 2019

Segurança

Corpo de adolescente de 15 anos é encontrado com sinais de afogamento em açude em Mucambo

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), outros dois adolescentes estavam com a vítima. 

Redação 15 de Setembro de 2019

Região

Mulher morre após motorista capotar veículo ao bater em animal na CE-253

A PRE chegou a interditar parcialmente a estrada por 3h

Redação 13 de Julho de 2019

Política

Delação incrimina ex-prefeito por desvio milionário em Mucambo

Ministério Público aponta irregularidades em mais de R$ 5 milhões em contratos de locação de veículos entre os anos de 2013 e 2016. O gestor é acusado de ser o dono da empresa que fazia aluguel para a Prefeitura

Wagner Mendes 28 de Junho de 2019
