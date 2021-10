Adolescente de 14 anos invade escola em Mucambo e faz ameaças com uma faca na mão

Portando uma faca, uma adolescente de 14 anos invadiu o Centro Educacional Deputado Manoel Rodrigues, no município de Mucambo, no Norte do Ceará, e fez ameaças às pessoas que estavam na escola. O caso foi por volta das 13h desta quarta-feira (13). Ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia, a diretoria da instituição informou que a aluna de 14 anos chegou fazendo ameaças, mas sem direcioná-las a alguém em específico. Ela atravessou os corredores do colégio gritando.

Os profissionais da limpeza foram os primeiros a ver a estudante e, temendo ser alvo, trancaram-se na cantina.

A Polícia foi acionada e conteve a jovem, que resistiu. "Foi mais um susto. A direção percebeu que a moça portava uma faca e decidiu intervir de forma segura, chamando as autoridades da cidade. Tudo foi rapidamente esclarecido", afirmou a assessoria de comunicação do Município. A prefeitura disse ainda que informações preliminares apontam que a jovem sofre de depressão.

Essa informação foi confirmada pelo secretário da Educação de Mucambo, José Carlos Rodrigues Gomes. Segundo ele, a jovem é estudante do Centro Educacional Deputado Manoel Rodrigues e recebe acompanhamento psicológico.

Ele reforçou que a ação não resultou em dano físico para ninguém da comunidade escolar.

"Graças a Deus ficou tudo dentro da normalidade. Infelizmente ela realmente portou essa arma branca e adentrou na escola com essa arma branca, mas ninguém ficou ferido. Ela não cortou ninguém e não se cortou".

Após o ocorrido, aponta ainda o secretário, as aulas transcorreram normalmente na escola.

Porte de arma branca

Acompanhada de membros do Conselho Tutelar, a adolescente foi levada para a Delegacia da Polícia Civil, onde foi registrado o ato infracional por porte de arma branca.

Em nota enviada ao Sistema Verdes Mares, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que, após a jovem ser contida com o objeto perfurocortante, foi lavrado um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) e que "oitivas e diligências estão em andamento".

Mais detalhes sobre a ocorrência serão repassados "posteriormente", somou a Pasta.