A foto mostra um menino com cabelo escuro e camisa verde está sentado a uma mesa, de costas para o observador. Ele está absorto na leitura de um livro ilustrado com páginas coloridas, que ele segura aberto à sua frente. As páginas do livro mostram desenhos e texto. Uma mesa escolar branca e vermelha está visível à esquerda, com papéis e alguns objetos de escrita em cima. O chão de azulejos cinzas é visível na parte inferior da imagem.

Ceará

Nove cidades do CE alcançaram 100% das crianças alfabetizadas na idade certa em 2024

Estado manteve a melhor taxa de alfabetização do país, com 85,3%

Clarice Nascimento e Gabriela Custódio 19 de Julho de 2025
Prefeitura de Pacujá

Fiscalização da CGU em prefeituras do Ceará identifica irregularidades em matrículas de tempo integral

Gestões foram pegas em ação do órgão de controle por inconsistências em informações declaradas no Censo de 2022

Bruno Leite 04 de Março de 2025
Posse de prefeito e vice em Pacujá

Após cassação de prefeito e vice, Pacujá elege novo gestor para mandato até 31 de dezembro de 2024

Dupla é aliada do prefeito cassado Raimundo Filho (PSB), que comemorou a eleição realizada pela Câmara Municipal

Bruno Leite 25 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Pacujá?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Pacujá?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Iguatu

Candidatos a prefeito de três municípios do Ceará renunciam; veja quem são

Quatro postulantes desistiram da disputa diante de polarizações nas cidades ou por imbróglios na Justiça

Alessandra Castro 17 de Setembro de 2024
Pacujá

Únicos candidatos à Prefeitura de Pacujá, prefeito e vice-prefeito do município são cassados

Eleição indiretas devem ser realizadas pela Câmara Municipal, tendo em vista que faltam menos de seis meses para o fim do mandato

Bruno Leite, Alessandra Castro 13 de Setembro de 2024
Prefeitos interinos

Afastamento, renúncia e morte: 17 prefeituras no Ceará tiveram troca de prefeitos eleitos pós-2020

Cerca de 600 mil pessoas são impactadas pela alternância de poder nos municípios

Alessandra Castro 12 de Setembro de 2023
Urna, TSE, Iguatu, Pacujá, justiça eleitoral, eleições suplementares

Com impasses na Justiça, Iguatu e Pacujá seguem sem data para nova eleição de prefeitos no Ceará

O TRE-CE marcou para o dia 5 de fevereiro deste ano o novo pleito nas duas cidades, mas o TSE barrou a realização

Ingrid Campos 15 de Julho de 2023

Após cassações, municípios de Pacujá, Iguatu e Baixio terão novas eleições no Ceará; saiba quando

As chapas eleitas foram cassadas devido à detecção de práticas como abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio

Ingrid Campos 08 de Novembro de 2022
