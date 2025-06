XIII Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2025 debaterá políticas voltadas para o trabalho

Além de Inteligência Artificial, os participantes do XIII Seminário Gestores Públicos — Prefeitos 2025 também debaterão sobre políticas municipais voltadas para o trabalho. O assunto é tema no segundo dia do evento, que acontece entre 16 e 17 de junho, no Centro de Eventos, em Fortaleza, e visa mobilizar os municípios para unificar ações voltadas para o setor.

Um dos desafios da política de trabalho do País é a municipalização, ou, em outras palavras, a constituição de Sistemas Municipais de Trabalho, algo semelhante ao que ocorre com o Sistema Único de Saúde (SUS), a Educação e, mais recentemente, no processo realizado com Sistemas Municipais de Cultura.

Para debater o tema, será realizado o Encontro com os Gestores Municipais do Trabalho do Ceará no Seminário Gestores. Esta reunião específica vai acontecer em 17 de junho, segundo dia de evento, às 10h, no Mezanino do Centro de Eventos do Ceará, na Capital.

Veja também PontoPoder Inscrições estão abertas para o XIII Seminário de Gestores Públicos; saiba como participar PontoPoder XIII Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2025 debaterá inteligência artificial PontoPoder Boa gestão das finanças públicas será debatida no XIII Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2025

O Secretário do Trabalho do Governo do Ceará, Vladyson Viana, afirma que a reunião deve trazer bons resultados para os municípios. "Nosso objetivo é dar um primeiro passo, em parceria com a Aprece, na mobilização dos secretários municipais do trabalho, para constituir um Fórum, que será um instrumento para realizar os sistemas municipais de trabalho", antecipa. "Depois, vamos nos aprofundar para a criação de órgãos gestores municipais, Fundos municipais, Conselhos e Planos de políticas públicas de trabalho nos municípios", reforça.

O titular ainda explica que uma das possibilidades é conseguir apoio do Ministério do Trabalho para apoiar as ações municipais no Estado. "Em muitos municípios a política de trabalho está vinculada à política de Desenvolvimento Econômico, em outros lugares à política de Assistência, mas, independente da forma de funcionamento, um dos nossos objetivos é poder, ao estruturar esses sistemas municipais, pautar o Ministério como coordenador nacional da política, para pensar em financiamento", detalha.

"Podemos abrir uma discussão para, por exemplo, o Ministério financiar municípios nas ações de qualificação profissional, de intermediação de mão de obra, de estágios de aprendizagem, enfim, ações relacionadas à política de trabalho”, acrescenta Vladyson Viana.

Como participar do Seminário

As inscrições para o XIII Seminário Gestores Públicos — Prefeitos 2025 são gratuitas. Para participar do evento, que reunirá deputados, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, gestores e outras autoridades públicas, basta acessar o endereço eletrônico do projeto, clicar em “Inscreva-se” e fornecer alguns dados pessoais.

O Seminário é promovido pelo Sistema Verdes Mares, Instituto Future e Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), com realização da Prática Eventos.

SERVIÇO

XIII Seminário de Gestores Públicos — Prefeitos