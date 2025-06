XII Seminário de Prefeitos 2025 debate os fatores que impulsionam o desenvolvimento econômico

Ninguém concebe viver em uma cidade sem planejamento urbano, serviços públicos, geração de emprego, novos negócios e qualidade de vida. Todos esses fatores só podem existir em um cenário com desenvolvimento econômico, que ajuda significativamente a melhorar as condições de vida da população.

Ao impulsionar a produtividade e a competitividade do setor privado, cria um ambiente favorável para negócios e inovação. Além disso, o desenvolvimento econômico contribui para a redução da desigualdade social, elevando os índices de satisfação dos habitantes.

Não por acaso, o Ceará tem experimentado destacados índices de desenvolvimento econômico nos últimos anos: em 2023, o PIB estadual cresceu 2,42%, e em 2024, o crescimento foi ainda mais expressivo, chegando a 6,9%, o maior dos últimos 11 anos. Essa performance coloca o Ceará em 3º lugar no ranking nacional de crescimento econômico, superando a média nacional e liderando entre os estados do Nordeste. Assim, o crescimento acumulado no biênio 2023-2024 supera os 9% de expansão, refletindo a consolidação de políticas econômicas e investimentos no Estado.

Para debater os fatores que impulsionam o desenvolvimento econômico e seus benefícios para a população, o Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2025, a ser realizado nos dias 16 e 17 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, traz o tema como um de seus painéis mais relevantes.

A temática “Economia e Desenvolvimento” será abordada no Painel 12, tendo a mediação de Alci Porto Gurgel, Diretor Técnico do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (SEBRAE-CE). Uma das palestras que compõem este momento será proferida por Domingos Filho, Secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, com o título “Política de Desenvolvimento Econômico do Ceará”.

“É de extrema importância debater o desenvolvimento econômico cearense no Seminário de Gestores Públicos. O Ceará é rico em diversos aspectos favoráveis para impulsionarmos a economia do estado, como polos férteis, clima favorável, infraestrutura que conta com o Porto do Pecém, e neste seminário, alinhamos estratégias para buscar políticas públicas eficazes, além de recursos e parcerias para proporcionar novas oportunidades para os municípios cearenses e com isso garantir mais emprego e renda para o nosso Ceará”, declara o secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Domingos Filho.

Incentivos governamentais

Ainda no Painel 12, haverá as palestras “A importância dos incentivos do Governo do Ceará para o desenvolvimento econômico do Estado”, com Danilo Serpa, Diretor Presidente da ADECE e “Os Novos Investimentos e as Perspectivas do Porto do Pecém”, proferida por Rebeca Oliveira, Vice-Presidente Financeira do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP). Também vai se pronunciar sobre a temática o Presidente de Honra da UVC - União dos Vereadores do Ceará, Toim Braga, com a palestra “A importância do vereador para o desenvolvimento do município”.

“Debater o desenvolvimento econômico do Estado do Ceará é fundamental, principalmente para o público que estará presente, pois teremos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, advogados, contadores, deputados, todo o contexto dos representantes do povo participando, que poderá se informar melhor sobre o tema, com palestras de muito conteúdo, que vão contribuir para esse esclarecimento. E nada melhor do que abordar esse assunto tão relevante, especialmente para os dias de hoje, porque o desenvolvimento econômico impacta diretamente a população”, observou Toim Braga.

Hotéis parceiros

A organização do XIII Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2025 firmou parceria com hotéis de Fortaleza, para fortalecer a rede de recepção aos visitantes que virão de outras cidades para participar do evento. Os estabelecimentos oficiais do Seminário são: Hotel Sonata, Hotel Gran Marquise, Oásis Hotel, Bristol Guararapes Hotel, Villa Mayor, Gran Mareiro Hotel e Mareiro Beira-Mar.

Inscrições gratuitas

As inscrições para o XIII Seminário Gestores Públicos - Prefeitos 2025 são gratuitas. Para participar do evento, que vai reunir deputados, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, gestores e outras autoridades públicas, basta acessar o endereço eletrônico do Seminário (https://gestorespublicos.com.br/), clicar em “Inscreva-se” e fornecer alguns dados pessoais. O Seminário é promovido pelo Sistema Verdes Mares, Instituto Future e Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), com realização da Prática Eventos.