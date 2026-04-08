Ivo diz que ida ao BNDES não teve influência do PT Ceará e segue apoiando Ciro para o governo
Ivo rompeu com o governador Elmano e anunciou apoio ao irmão Ciro.
O assessor da presidência do BNDES, Ivo Ferreira Gomes, declarou, nesta quarta-feira (8), que não houve influência do PT Ceará para que ele assumisse o cargo no Rio de Janeiro.
Em contato com a coluna, o ex-prefeito de Sobral disse inclusive que mantém apoio ao irmão Ciro Gomes (PSDB) em eventual candidatura para o Governo do Ceará.
“Minha ida para o BNDES não teve qualquer influência do PT do Ceará e reafirmo meu apoio ao Ciro ao Governo em caso de sua candidatura”, declarou.
Desde o anúncio da ida de Ivo para o cargo federal, iniciou-se uma especulação de que o político do PSB poderia mudar a definição de apoio nas eleições deste ano, já que o banco é gerido pela gestão do PT.
A declaração do político busca afastar desconfianças do seu posicionamento político-eleitoral para a disputa de outubro deste ano.
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Cargo
Ivo Gomes assumiu a função de Assessor Chefe de Departamento junto à Presidência. O cearense se dedicará às agendas de desenvolvimento da Região Nordeste e atuará na elaboração de programas sociais do BNDES, em especial a agenda de segurança pública.