Luizianne encontra Edinho Silva em Brasília; futuro partidário segue indefinido

A deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), se reuniu nesse sábado (28) com o presidente nacional do PT, Edinho Silva, em Brasília. Na pauta, o futuro partidário da parlamentar e o contexto eleitoral no Ceará.

Nos últimos dias, publicações em redes sociais davam conta de suposta definição da saída da ex-prefeita do PT. No entanto, conversas ainda são feitas e a definição deve ocorrer apenas nos próximos dias.

Conforme apuração da coluna, Edinho ligou para a deputada e marcou a reunião. A petista tem deixado claro a insatisfação com os rumos do partido no Ceará.

Luizianne, que foi lançada como pré-candidata ao Senado pelo Campo de Esquerda, corrente interna do PT, tem sido assediada por outros partidos, como Rede e Psol, para disputar uma vaga na majoritária em outubro deste ano.

No mesmo dia, inclusive, a parlamentar se reuniu com o deputado estadual do Psol, Renato Roseno. Ele compartilhou o registro nas redes sociais.

Legenda: Luizianne Lins durante conversa com Renato Roseno. Foto: Divulgação.

A ex-prefeita, que retorna ao Ceará na noite deste domingo (29), vai intensificar as conversas ao longo da semana, e deve tomar a decisão no prazo limite do dia 3 de abril, quando encerra a janela partidária.