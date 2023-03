Vice-prefeito de Caucaia assume presidência municipal do União Brasil e vereadores da sigla reclamam

Recém-filiado ao União Brasil, o vice-prefeito de Caucaia, Deuzinho Filho, já foi alçado ao cargo de presidente municipal da sigla. A nomeação do político para a função de liderança da sigla, no entanto, tem causado insatisfação entre os filiados, inclusive com nota de desagravo de vereadores agora correligionários do vice-prefeito.

Os parlamentares reclamam que foram pegos de surpresa com a filiação e com a nomeação do vice-prefeito como presidente da sigla. Já Deuzinho minimiza a insatisfação provocada por sua posição de comando no partido.

A filiação do vice-prefeito ocorreu no último dia 18 de março. O anúncio foi feito em publicação nas redes sociais do mandatário, que posou com a ficha de filiação ao lado do deputado federal Danilo Forte e do deputado estadual Felipe Mota.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, ele confirmou que no mesmo dia já foi encaminhada a indicação para que ele virasse presidente municipal da legenda.

Deuzinho Filho Vice-prefeito de Caucaia e presidente municipal do União Brasil “Era o caminho natural (deixar o Republicanos e se filiar ao União Brasil), mas deixei muitas portas abertas no Republicanos. Agora meu foco é organizar o União Brasil na Câmara. Temos sete vereadores, vamos conversar com todos, deliberar algumas situações, há o descontentamento de um ou dois, mas vamos conversar, nossa ideia é juntar todo mundo e ter um só caminho”

De olho em 2024

O político reforçou que foi indicado para a função pelos deputados Danilo Forte e Felipe Mota. Segundo o vice-prefeito, a intenção é organizar a sigla para lançar uma chapa para disputar a Prefeitura de Caucaia. Apesar de, segundo ele, manter boa relação com o prefeito Vitor Valim, os dois mandatários seguiram caminhos políticos diferentes desde 2020.

Eleitos na oposição, Valim se aproximou do grupo governista enquanto Deuzinho se manteve na oposição. “O União Brasil é oposição na Câmara de Caucaia, mas não vamos dificultar a vida do prefeito, somos uma oposição política, mas queremos ajudar no que for possível”, disse.

Legenda: Eleitos na oposição, Vitor Valim e Deuzinho Filho seguiram rumos políticos diferentes Foto: Divulgação/Prefeitura de Caucaia

Contudo, Deuzinho pode virar um adversário direto do prefeito Valim, já que é um dos possíveis candidatos do União Brasil para o Executivo da Cidade.

“Meu nome é um dos nomes, como também o do vereador Vanderlan Alves, do Felipe Mota, do Danilo Forte… Vamos escolher o melhor nome e lançar uma chapa”, disse.

Insatisfação com o vice-prefeito

A intenção do vice-prefeito de organizar o partido na cidade já tem um primeiro desafio: distensionar a relação com os vereadores, que se mostraram insatisfeitos com a nomeação dele para a presidência.

Legenda: Nota dos vereadores do União Brasil de Caucaia Foto: Reprodução

Em nota assinada pelos sete parlamentares da sigla, eles dizem que precisavam expressar a “profunda decepção com a nomeação da nova executiva do União Brasil em Caucaia”.

“Não é apenas um grave desrespeito a todos os vereadores eleitos, que formam a maior bancada na casa do povo. É, também, um desrespeito a todos os demais correligionários do partido e aos caucaienses”, reclamam os vereadores.

“Para assumir a presidência executiva de um grande partido como o União Brasil em Caucaia é preciso antes de tudo ter legitimidade e assumir grandes responsabilidades”, concluem na nota.

Falha de comunicação

Assinam o texto os vereadores Vanderlan Alves, Elzinha Goes, Carlos Henrique, Gilberto da São Francisco, Camila Cavalcante, Dalila do Garrote e Citoin da Sucata, todos do União Brasil. Procurados pela reportagem, os vereadores Vanderlan Alves, Carlos Henrique, Dalila do Garrote e Citoin da Sucata confirmaram a insatisfação do grupo de vereadores.

"Deixo meu total repúdio a essa tentativa do União Brasil de montar a nova diretoria sem nem sequer ter ouvido nenhum dos sete vereadores, impondo o nome de uma pessoa que é até meu amigo, mas a conduta dele política, a reputação dele, não condiz com o partido. Isso ultrapassou todos os limites", reclamou Vanderlar.

O parlamentar ainda ressaltou que recebeu mais de 53 mil votos no pleito do ano passado e, ainda assim, não foi avisado previamente sobre a nova composição da executiva do partido na cidade. "Se insistirem vai ter um esvaziamento do partido. Todas as lideranças já estão dizendo que vão sair, o União Brasil de Caucaia vai ser destruído", acrescentou.

“Toda a bancada assinou (a nota), não fomos consultados (sobre a nova executiva), soubemos pelas redes sociais do Deuzinho. Não tenho nada contra ele, mas era preciso ter tido uma conversa antes, eu mesmo sou primo dele e nem para ele chamar”, queixou-se Carlos Henrique.

“Diante do posicionamento de todos, não poderia me posicionar de forma diferente, mas não tenho nada contra a pessoa do Deuzinho não”, reforçou Dalila.

“Futricas”

Na entrevista ao Diário do Nordeste, Deuzinho minimizou o tensionamento. Ele disse ter ligado para a maioria dos parlamentares que, segundo ele, negam ter assinado a nota.

Deuzinho Filho Vice-prefeito de Caucaia e presidente municipal do União Brasil “É mais futrica, nosso partido está pacificado, o que existe é uma disputa de um ou dois vereadores ligados ao prefeito Vitor Valim que não aceitam minha ascensão, mas tudo é resolvível. Caucaia não merece uma briga”

Os vereadores foram procurados pelo Diário do Nordeste. Quatro confirmaram ter assinado o documento e disseram estar insatisfeito com a mudança da executiva municipal da sigla. Camila Cavalcante não respondeu à reportagem. Elzinha Goes e Gilberto da São Francisco não foram localizados.