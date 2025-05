Vereadores de Juazeiro do Norte aprovam projeto que regulariza a prática do 'grau' de moto na cidade

Sob aplausos de praticantes da modalidade “wheeling", o famoso "grau de moto", a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte aprovou um projeto de lei que regulariza o esporte na cidade, desde que em local devidamente destinado a essa finalidade. A proposta do vereador Lukão (PSDB) passou com um placar unânime de 15 votos favoráveis, na sessão plenária da última quinta-feira (22). Com o trâmite legislativo finalizado, o texto seguiu para a sanção do prefeito Glêdson Bezerra (Podemos).

Para a prática do esporte automotor, o lugar deve ser disponibilizado pelo Executivo, ter o tráfego interrompido e estar devidamente sinalizado. Já os condutores devem utilizar os equipamentos de segurança exigidos na legislação de trânsito, como capacete, e ter autorização para direção emitida pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran). A proposta também exige um cadastro pessoal em local estabelecido pelo município para maior organização e controle de segurança.

Vale destacar que a prática do "wheeling" em vias públicas continua sendo proibida em Juazeiro do Norte. Assim, quem for pego fazendo manobras radicais fora de local reservado, fica imediatamente suspenso do direito de praticar o esporte em âmbito regulamentado pelo município.

A prática do “grau” em via pública é tipificada como infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), acarretando multa, suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo até regularização e recolhimento do documento de habilitação.

O vereador Lukão defendeu a atual legislação, mas ressaltou a necessidade de fornecer local adequado para esporte. "Qualquer esporte praticado fora do seu âmbito se torna crime. Se colocar motocross hoje para acontecer no meio da rua, vai se tornar um crime, o mesmo com vaquejada e qualquer outro esporte. Com o grau não é diferente. (A ideia é) você colocar o grau no local correto, da maneira como eles já fizeram vários eventos em Juazeiro, de maneira organizada, em um local adequado e fechado", comentou, na sessão de quinta.

Estudo na Prefeitura

Já sob análise na Procuradoria Geral do Município, o texto deve ser encaminhado ao prefeito dentro de 15 dias, para decisão sobre sanção ou veto. Caso receba anuência do Executivo, há possibilidade de a modalidade ser praticada no Parque de Eventos Padre Cícero, mas a gestão ainda estuda um local adequado.

"A proposta está condicionada a critérios técnicos, a presença de agentes de trânsito e cumprimento de normas de segurança e fiscalização. Ressalta-se que a prática do grau em vias públicas não é permitida. O município reforça a importância de que qualquer atividade do tipo ocorra em local adequado e com a devida supervisão dos órgãos competentes", informou a Prefeitura por meio de nota.