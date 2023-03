Vereador de Caxias do Sul é denunciado por racismo pelo MP após discurso contra baianos

O vereador Sandro Fantinel, que praticou xenofobia contra baianos, foi denunciado por racismo pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). A medida foi anunciada em coletiva de imprensa nesta terça-feira (28) na sede da Promotoria de Justiça de Caxias do Sul.

A promotora Vanessa da Silva classificou que o vereador "praticou, induziu e incitou a discriminação e o preconceito de procedência nacional, em especial contra baianos e nordestinos, gerando humilhação, constrangimento, vergonha e exposição indevida a um número indeterminado de pessoas".

O MPRS ainda pediu a perda da função/cargo público do denunciado e que o Poder Judiciário intime ele a pagar indenização para reparar os danos morais coletivos causados pelas falas preconceituosas.

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul indiciou o vereador de Caixas do Sul Sandro Fantinel (sem partido) pelo crime de racismo, após discurso preconceituoso contra baianos feito de 28 de fevereiro.

O Ministério Público Federal (MPF) também entrou com ação para que o vereador de Caxias do Sul (RS), pague indenização pelas declarações xenofóbicas.

Entenda o caso

Sandro fez discurso xenofóbico em sessão parlamentar no dia 28 de fevereiro sobre o resgate de trabalhadores, em sua maioria baianos, encontrados em situação análoga à escravidão em vinícolas da cidade gaúcha de Bento Gonçalves.

O parlamentar pediu que os produtores da região "não contratem mais aquela gente lá de cima" e disse que os funcionários da Argentina que seriam "limpos, trabalhadores e corretos".