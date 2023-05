Vereador de Acopiara é preso suspeito de tráfico de drogas, corrupção de menores e estupro

O vereador Marcelo Barbosa (MDB), eleito pelo município de Acopiara, no interior do Ceará, foi preso nesta terça-feira (30) suspeito de tráfico de drogas, corrupção de menores e estupro de vulnerável. De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o mandado de prisão preventiva foi cumprido no próprio município.

"O alvo foi conduzido para a Delegacia Regional de Iguatu, onde a ordem judicial foi cumprida. Agora, ele está à disposição da Justiça", diz nota da PC-CE.

Marcelo Barbosa foi eleito vereador nas eleições de 2020, com 1.192 votos.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a presidente da Câmara Municipal de Acopiara, Simone Félix (PDT), e a parlamentar informou que soube da prisão e disse que irá emitir posicionamento.