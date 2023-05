Ex-aliados de Sarto e vereadores independentes formam novo grupo de oposição na Câmara de Fortaleza

Ex-aliados do prefeito José Sarto (PDT) e vereadores independentes se uniram para formar um novo grupo de oposição na Câmara Municipal de Fortaleza. O novo bloco contrário ao gestor deve ser liderado pelo vereador Danilo Lopes (Avante), e não mais pelo vereador Márcio Martins (Solidariedade) – atual líder da oposição na Casa.

Márcio Martins liderava a oposição desde o início da gestão Sarto, com apoio de parlamentares aliados ao ex-deputado federal Capitão Wagner (União) e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Todavia, a liderança foi concedida em forma de consenso, sem protocolização formal, segundo informou a Câmara.

Nesta terça-feira (30), parlamentares do PSB, Avante, Republicanos, Rede, Psol e PT protocolaram encaminhamento com a indicação de Danilo Lopes para a liderança da oposição ao prefeito na Câmara. No documento, eles também indicam os vereadores Gabriel Aguiar (Psol) e Léo Couto (PSB) como vice-líderes.

O novo grupo de oposição deve começar a valer a partir do momento em que o protocolo for lido no plenário da Casa. Segundo Danilo Lopes, isso deve ocorrer nesta quarta-feira (31), já que a sessão desta terça foi levantada devido à morte do ex-vereador e ex-deputado Almeida de Jesus.

Segundo Danilo, apesar da união em grupo de oposição, cada parlamentar continuará livre para se posicionar sobre matérias do Executivo.

Danilo Lopes (Avante) Vereador de Fortaleza "Esse grupo de oposição tenderá a votar em bloco, mas não obrigatoriamente. Cada um vai ter sua liberdade em determinadas pautas. Meu tempo de liderança será compartilhado, para que todos tenham seu momento de protagonismo na oposição"

Assim, a oposição na Câmara deve ser formada por:

Danilo Lopes (Avante) - líder

Gabriel Aguiar (Psol) - vice-líder

Adriana Nossa Cara (Psol)

Léo Couto (PSB) - vice-líder

Eudes Bringel (PSB)

Dr. Vicente (PT)

Professora Adriana Almeida (PT)

Estrela Barros (Rede)

Ronaldo Martins (Republicanos)

Ronivaldo Maia (sem partido)

Dentre os que formam o novo bloco contrário ao prefeito, estão ex-apoiadores da atual gestão de Fortaleza. É o caso do vereador Léo Couto, que chegou a ser vice-líder de Sarto na Câmara Municipal. O afastamento do gestor da Capital iniciou na eleição do ano passado, em meio ao racha do PDT com o PT no Governo do Estado. Léo apoiou a candidatura do governador Elmano de Freitas (PT), enquanto Sarto saiu em defesa da candidatura do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).

Em meio à votação da taxa do lixo, em dezembro do ano passado, as divergências entre o parlamentar e o prefeito ficaram mais evidentes. A troca de farpas ficou pública quando Léo Couto disse que não iria "ceder à pressão" e achava "completamente sem sentindo permanecer na vice-liderança desse governo".

No mesmo mês, ele foi destituído da vice-liderança de Sarto. Desde então, Léo tem se posicionado de forma independente, com críticas à atual gestão.

Ele, inclusive, chegou a formar um grupo independente na Casa, em março deste ano, com os vereadores Danilo Lopes, Enfermeira Ana Paula (PDT) e Júlio Brizzi (PDT) – estes dois últimos também rompidos com Sarto desde a votação da taxa do lixo.

Enfermeira Ana Paula e Júlio Brizzi, no entanto, não estão entre os parlamentares do bloco de oposição, mas devem continuar se posicionando de forma contrária ao gestor da Capital.

Os vereadores de "oposição à direita", como Márcio Martins, Inspetor Alberto (PL), Julierme Sena (União) e Priscila Costa (PL), também não aderiram ao bloco. Todavia, Danilo Lopes acredita que eles continuarão fazendo oposição a Sarto, mas de forma independente.