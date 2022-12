Em meio a discussão da taxa do lixo, vice-liderança da Prefeitura passa por mudança na Câmara

O vereador Léo Couto (PSB) está deixando a vice-liderança do prefeito José Sarto (PDT) na Câmara. O desligamento do vereador da bancada de liderança da gestão Sarto (PDT) ocorre em meio à discussão da criação da taxa do lixo.

O parlamentar anunciou voto contrário à matéria e tem feito críticas ao projeto, se somando ao grupo contrário ao projeto na Casa.

Esta coluna apurou que o prefeito José Sarto (PDT) havia decidido, nesta manhã, mandar ofício à Câmara Municipal solicitando a modificação na vice-liderança.

Durante a sessão, entretanto, o parlamentar ocupou a tribuna para dizer que “amigos” estariam sendo exonerados de funções na Prefeitura. Couto disse que não iria ceder a pressões por conta da votação da taxa do lixo e que, por isso, não havia mais clima para continuar na vice-liderança do prefeito.

A Câmara Municipal está em temperatura altíssima no debate sobre a criação da nova taxa do lixo na Capital. A própria base do prefeito está dividida em relação à matéria.

Clima ruim

O relacionamento de Léo Couto com a gestão vem enfrentando desgastes desde o período eleitoral. Após o rompimento da aliança estadual entre PT e PDT, Léo, cujo partido apoiou o nome de Roberto Cláudio, ficou ao lado de Elmano de Freitas, do PT.

Após a eleição, Léo lançou seu nome para concorrer à Presidência da Câmara, em alternativa à articulação da base do prefeito que construiu o nome de Gardel Rolim (PDT). Neste caso, a articulação governamental funcionou e Gardel construiu maioria para ser o novo presidente.

Léo Couto, dias antes da votação, retirou a candidatura após diálogos com lideranças da base governista no Estado, como o senador Cid Gomes. O parlamentar acabou votando para que Gardel fosse o novo presidente, uma decisão unânime da Casa.

O debate da taxa do lixo acabou sendo a gota d’água para a saída do parlamentar da vice-liderança de Sarto e, ao que tudo indica, da base do prefeito.