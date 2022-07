Um dos "autênticos" do MDB contra a ditadura, morre o ex-deputado federal Iranildo Pereira

Ex-deputado federal e ex-deputado estadual, o empresário Iranildo Pereira faleceu nesta quarta-feira (7). Eleito pela primeira vez ainda na década de 1960, Pereira foi um dos "autênticos" do MDB - uma das vertentes que fazia críticas mais contundentes à ditadura militar no período. Autoridades públicas cearenses prestaram condolências por meio das redes sociais.

A governadora Izolda Cela (PDT) prestou "solidariedade a todos os amigos e familiares".

Presidente do MDB Ceará, o ex-senador Eunício Oliveira ressaltou o "papel de destaque na resistência do Parlamento contra a ditadura" que teve Ironildo. "Sua dedicação aos cearenses e sua luta no processo de redemocratização do País são marcas que o tempo não apagará", afirma.

O prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa também homenageou o ex-deputado federal.

"Perdi um grande amigo de uma vida. Um dos maiores políticos que este Ceará já teve. Um orgulho para o Cariri, para Santana do Cariri", ressaltou.

O ex-governador Camilo Santana (PT) também se manifestou sobre o falecimento.

O deputado federal José Airton Cirilo (PT) também destacou a forte atuação de Ironildo Pereira contra a diadura militar.

"Sua luta no parlamento e fora dele ajudaram os que estavam encarceradas nas masmorras da ditadura a ter esperança. (...) Muito respeito, admiração e eterna reverência para com esse herói combatente", disse em publicação do Instagram.

A deputada estadual Fernanda Pessoa (União Brasil) também prestou solidariedade a familiares e amigos. "Um político nato, com carreira política marcada por conquistas para o bem da população".

Biografia

Iranildo Pereira foi eleito pela primeira vez, para a Assembleia Legislativa do Ceará, em 1966 e foi reeleito em 1970. No período, ficou conhecido como um dos "autênticos" do MDB - vertente do partido que se opunha de forma mais incisiva a ditadura militar.

Ele foi eleito em 1978 para a Câmara dos Deputados, também pelo MDB. Ele voltou a concorrer às eleições em 1982 e 1986, alcançando a suplência. Além disso, ele era empresário do setor hoteleiro e no setor de transportes no Ceará.