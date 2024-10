TV Verdes Mares divulga primeira pesquisa Quaest do 2º turno para a Prefeitura de Fortaleza em 2024

A primeira rodada da pesquisa Quaest para o 2º turno pela Prefeitura de Fortaleza em 2024 será divulgada pela TV Verdes Mares, nesta sexta-feira (18), no CETV 1ª edição. O levantamento foi feito pelo Instituto Quaest e mostrará o cenário de intenção de votos entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT).

No Diário do Nordeste, os resultados serão publicados e analisados durante live extra do PontoPoder no Youtube e no Instagram, às 20h desta sexta (18).

Nesta rodada, o instituto conversou com 900 eleitores entre os dias 15 e 17 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

O nível de confiança é de 95%, o que significa que, se forem realizadas 100 pesquisas nas mesmas condições, 95 trarão o mesmo resultado considerando a margem de erro.

Por exigência da lei eleitoral, a pesquisa contratada pela TV Verdes Mares é registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e tem o número de identificação CE-01540/2024.

No 1º turno, o Instituto Quaest divulgou a primeira rodada de intenção de voto para a Prefeitura de Fortaleza em 28 de agosto; a segunda, em 11 de setembro; a terceira no dia 25 de setembro; e a última, em 5 de outubro.